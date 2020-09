»Er du overrasket over, det kun er de sidste 20 minutter, du får på banen i dag?«

Sådan lød spørgsmålet fra TV3 Sports reporter til Vejles Kjartan Finnbogason efter mandagens nederlag til AGF. Og her faldt svaret yderst prompte fra offensivspilleren.

»Ja. Meget overrasket.«

En noget ærlig udmelding fra Kjartan Finnbogason, der umiddelbart ikke havde fået nogen forklaring fra trænerne, fortalte han i interviewet. Det kan ses i toppen af artiklen.

»Vi har en ejer i denne her klub, som har hentet nogle nye spillere. De skal have lov til at vise sig frem. Så er det op til mig at vise, jeg stadigvæk kan. Men vi tabte i dag, det handler ikke om mig, det handler om holdet.«

Sådan fortalte han efter kampen, som AGF vandt med 4-2. Aarhusianerne kom klart bedst fra start og styrede første halvleg, som det passede dem.

I løbet af anden halvleg fik Vejle bedre styr på tingene, og der kom pludselig spænding tilbage i opgøret, da oprykkerne reducerede til både 1-3 og 2-3.

Udligningen kom dog aldrig, og i stedet var det Benjamin Hvidt, der i de døende minutter kunne banke målet til 4-2 i kassen.

Netop anden halvleg mener Kjartan Finnbogason, at Vejle skal tage med til næste kamp, og han har selv stor tro på, at han kan generobre pladsen i front. Han har en stor tro på sig selv, slår han fast.

»Det har jeg altid haft. Jeg er kommet lidt op i alderen, men jeg er stadig fit for fight. Jeg var topscorer i sidste sæson, og jeg synes, jeg fortjener lidt mere tillid end det her,« sagde Kjartan Finnbogason, der dog også sagde at 'sådan er fodbold'.

I TV3-studiet var Peter Graulund dog meget klar i mælet, da han skulle sætte ord på interviewet.

»Det er jo en sviner. Han starter med at svine, og så trækker han lidt i land, for jeg tror han er klar over, han er ved at køre ud af en tangent, der ikke er så god,« sagde TV3-eksperten.

B.T's udsendte forsøgte efter kampen at få en kommentar fra Kjartan Finnbogason, men det var ikke muligt.