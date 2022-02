En flok fodboldspillere samles på træningsbanen for at præsentere sig selv for hinanden. Den ene spørger de andre:

'Tror I på Gud?'

Der bliver nikket anerkendende og nogle svarer 'ja'.

'Godt, så tror I på mig.'

OB's Jørgen Skjelvik husker tydeligt sit første møde med superstjernen Zlatan Ibrahimovic.

I to år var de holdkammerater i Los Angeles Galaxy, hvor Skjelvik på nærmeste hold oplevede den excentriske svensker.

»Zlatans mentalitet var helt ekstrem. Han krævede jo utrolig meget af os andre. Han ville virkelig vinde for enhver pris,« fortæller Skjelvik.

Men han har også en anden side, som Skjelvik så, da de skulle møde ærkerivalerne fra Los Angeles FC.

»Før kampen sagde Zlatan, 'alt pres er på mig. I skal bare spille fodbold. Går det skidt, tager jeg det på mine skuldre.' Han har alle sider,« fortæller Jørgen Skjelvik.

Nordmanden så også, hvordan Zlatan Ibrahimovic arbejdede utroligt professionelt med sin krop.

»Det var interessant at se, hvordan han tager vare på sin krop og arbejder med den. Det inspirerer jo.«

»Han er jo gammel, men han spiller stadig på top-top niveau på grund af sin professionalisme.«

Ligesom Zlatan Ibrahimovic er kendt for friske kommentarer og jokes i medierne, var han glad for at drille sine holdkammerater. Det oplevede særligt amerikaneren Perry Kitchen, der konstant blev kaldt 'Kevin' af superstjernen.

Kitchen var dog ikke den eneste, der fik et øgenavn.

»Jeg blev ikke bare kaldt Jørgen, men jeg tror ikke, jeg skal fortælle mit øgenavn i medierne,« lyder det fra Jørgen Skjelvik, inden han holder en kort pause.

»Zlatan kunne godt lide at kalde mig 'Scandinavian fuck',« griner han.

Jørgen Skjelvik spillede 41 kampe med Zlatan Ibrahimovic som holdkammerat. Nordmanden lavede to assists til superstjernen. Foto: Jevone Moore/AP og Kelvin Kuo/Usa Today Sports/Ritzau Scanpix Vis mere Jørgen Skjelvik spillede 41 kampe med Zlatan Ibrahimovic som holdkammerat. Nordmanden lavede to assists til superstjernen. Foto: Jevone Moore/AP og Kelvin Kuo/Usa Today Sports/Ritzau Scanpix

Selvom Skjelvik og Ibrahimovic kunne tale norsk og svensk med hinanden i omklædningsrummet og på træningsbanen, var de sjældent sammen uden for banen.

»Overhovedet ikke. Jeg skal ikke prale med at have været Zlatans bedste ven.«

Den selverklærede gud var dog ikke den eneste verdensstjerne, Jørgen Skjelvik spillede sammen med i LA Galaxy. Han husker særligt en episode med den tidligere Chelsea-profil, Ashley Cole.

»Galaxy havde ved en fejl givet os ferie i en uge, hvor vi ikke skulle have ferie,« fortæller han.

Derfor blev alle spillerne nødt til at ændre deres ferieplaner.

»Klubben sagde, at de ville refundere alle vores rejseudgifter.«

Det blev dyrt.

»Så kom Ashley Cole og sagde, at han havde lejet et privatfly til hele familien. Så klubben måtte betale 350.000 (dollar, red.),« griner Skjelvik.

Også modstanderne havde store navne på deres holdkort.

»Miguel Almirón var fandeme god, og Alphonso Davies scorede nogle sindssyge mål. Carlos Vela scorede mange mål mod os, men Zlatan scorede flere mod LAFC. De havde en lille fight de to,« husker Skjelvik.

»MLS var en virkelig mærkelig liga at spille i med alle deres regler. Stjernespillerne får virkelig mange penge, og nogle af de andre får ikke særligt mange. Der er en vældig ubalance i truppen og stor forskel til, hvordan det er i Skandinavien.«

Når kalenderen ikke bød på kamp eller træning, kunne nordmanden nyde det gode vejr på stranden, som han boede tæt på med sin kæreste.

»Men det er jo ligesom at være fodboldspiller her. Man skal få nok hvile og den rigtige mad og væske. Når muligheden så er der, er man da lidt turist og tager ud at spise på gode restauranter.«

Jørgen Skjelvik og Zlatan Ibrahimovic nåede 41 kampe sammen i Galaxys farver, inden deres karriereveje skiltes.

Zlatan Ibrahimovic skiftede til den italienske storklub AC Milan, mens Jørgen Skjelvik skiftede til OB.