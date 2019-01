»Man bliver sulten.«

Sådan siger det 16-årige FC København-talent Jacob Haahr, som spillede hele kampen, da FCK mandag slog FC Roskilde 1-0, og stopperen sigter nu efter at få debut i Superligaen i den nærmeste fremtid.

Manager Ståle Solbakken stod med et problem forud for træningskampen mod FC Roskilde, da Andreas Bjelland ikke var blevet sin skade kvit. I stedet måtte nordmanden benytte 16-årige Jacob Haahr, og den unge midterforsvarer var henrykt over at få chancen.

»Det var rigtig, rigtig fedt. Rigtig glad for, at jeg får muligheden. Det kan godt være, det bare var en træningskamp, men det er vigtigt for os unge spillere at få spilletid. Og så var også fedt at se, at fansene var herinde og støtte, selv om det var en tidlig kamp. At folk tager fri fra arbejde og skole for at komme ind og se, det er super fedt,« udtaler Haahr til FCK's hjemmeside og tilføjer om sin egen præstation:

»Jeg synes faktisk, det gik fint. Der var selvfølgelig nogle små ting, der skulle ændres, men det er også derfor, jeg er med her, så jeg kan blive bedre til de ting. Vi holder et clean sheet - altid fedt som forsvarsspiller. Også fedt at spille sammen med nogle gode spillere nede i bagkæden. Man kan lære ekstremt meget af dem, og fedt også med Jesse (Joronen, red.) og Stephan (Andersen, red.) på målet.«

Haahrs helt store mål er at få Superliga-debut så hurtigt som muligt. Han blev i efteråret FCK's næstyngste debutant gennem tiderne, da han fik spilletid i pokalkampen mod Viby. Kun Kenneth Zohore var yngre

»Det giver rigtig meget. Man bliver sulten. Nu skal jeg også med på træningslejren til Dubai, så det er egentlig bare fedt, at man får så mange chancer. Det gælder bare om at bruge dem så godt som muligt. Jeg vil gerne blive ved med at spille her og gerne få en Superliga-debut snart, så det er i hvert fald det, jeg går efter,« afslutter han.

FCK skal spille tre kampe mod henholdsvis FC Astana, Brest og New York City, mens de er på træningslejr i Dubai.