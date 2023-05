Mathias Kvistgaarden blev hyldet som en statsleder, da han og Brøndby ydmygede FC Nordsjælland 5-1.

Det unge Brøndby-talent var dagens mand i skysovs med et hattrick og en aktion, der kunne være gået kloden rundt, men da han forlod stadion i ensom majestæt, fik han sig en helt særlig overraskelse.

På vej ud kiggede han op mod sin familie på tribunen og fik øje på sin farfar, der var på Brøndby Stadion for første gang for at heppe på sit barnebarn.

»Jeg vidste slet ikke, at han var her, før jeg så ham,« sagde Mathias Kvistgaarden kort efter kampen.

Mathias Kvistgaarden fejrer sin tredje scoring mod FC Nordsjælland. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mathias Kvistgaarden fejrer sin tredje scoring mod FC Nordsjælland. Foto: Liselotte Sabroe

»Når jeg kommer gående fra banen og kigger op, ved jeg altid, hvor min familie sidder. I dag så jeg så, at han stod der.«

Kort efter kampen kom hattrickhelten ud og hilste på sin farfar med en ordentlig buket i favnen, efter han vandt titlen som kampens spiller. Og der blev uddelt store kram.

»Det betyder ufatteligt meget for mig. Jeg er ubeskriveligt glad for, at han var her til at se det på stadion,« forklarede Mathias Kvistgaarden, der var tydeligt rørt.

I Brøndbys storsejr mod Nordsjælland – der fravristede modstanderen al mulighed for at løfte det ædleste metal – scorede klubbens nye helt til 2-0, 3-0 og 4-1 – hvilket sender ham op på seks mål for sæsonen.

Men anden pinsedag anno 2023 forbliver for noget helt specielt for manden med nummer 36.

»Jeg var her, da vi vandt mesterskabet, men personligt vil jeg nok beskrive denne her dag som den største i min karriere.«