Daniel Wass modtog søndag aften sin karrieres vigtigste opkald.

For da telefonen pludselig ringede hjemme hos Brøndby-stjernen, var det nemlig en helt særlig besked, som han fik overbragt.

I den anden ende af røret sad landstræner Kasper Hjulmand klar med den besked, han altid har drømt om.

Landsholdsbacken var udtaget til det kommende VM i Qatar.

Daniel Wass er for første gang udtaget til et VM. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg fik det at vide i går aftes (søndag, red.). Men det havde også været lidt skidt, hvis jeg var mødt op herude og så ikke var med,« forklarede den 33-årige landsholdsspiller ved udtagelsesshowet mandag aften i Bella Arena i København.

Her kunne han – ligesom 20 andre spillere – glæde sig over at være en del af truppen, der rejser til VM-slutrunden i næste uge.

Endda danskerens første VM-udtagelse i karrieren.

»Det er noget af det største, man kan komme med til. At skulle repræsentere Danmark, det er det fedeste. Og jeg er virkelig glad og stolt over det, for man kan ikke føle sig sikker på noget,« lød det videre fra Daniel Wass, der – på trods af VM-pladsen – dog ikke ønsker at sidde på Brøndby-bænken den kommende weekend for at undgå en skade inden slutrunden:

»Nej, jeg vil gerne lige have tre point, inden jeg tager afsted.«

Kasper Hjulmand satte mandag aften navne på 21 ud af de 26 spillere, der skal repræsentere Danmark ved det skandaleombruste VM i Qatar.

