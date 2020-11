Lyngby må undvære cheftræner Christian Nielsen i søndagens superligakamp hjemme mod AGF. Cheftræneren fik en bold i hovedet i fredags og er så medtaget, at han ikke kan være på sidelinjen søndag.

Det skriver Lyngby på sin hjemmeside.

Man frygter, at han har fået en hjernerystelse og et brud på kæben.

»Alle, der kender Christian, ved, at der ikke er noget sted i verden, han hellere ville være end på sidelinjen på Lyngby Stadion bag holdet på en kampdag, så det er en mand, der er hårdt ramt, jeg modtog et opkald fra i morges,« siger Lyngby-direktør, Andreas Byder

I stedet bliver det assistenterne Mikkel Beckmann og Jonathan Hartmann, der sammen med målmandstræner Thomas Villadsen står for holdet.

»I en tid, hvor vi sportsligt er udfordrede, er det selvfølgelig en stor streg i regningen, at vi må undvære Christian, men jeg er sikker på, at alle går på banen i dag med et stort fokus på at levere en fokuseret indsats og jagte point mod AGF, og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at trioen Beckmann, Hartmann og Villadsen kan løfte opgaven sammen med resten af teamet,« siger Byder.

Lyngby møder AGF søndag klokken 14.