Filip Djukic scorede nok et par billige point hos FC København-fansene lørdag aften.

Hvidovre-målmanden stod i hvert fald bag aftenens sjove indslag, da oprykkerne gæstede Parken.

For da de to hold trådte ind på banen, havde han noget ret specielt med i sin ene hånd, som fik alle på lægterne til at grine.

Inden kampen placerede han nemlig en toiletrulle nede ved det mål, han skulle vogte i første halvleg, mens han med et smil kiggede ud på FCK-fansene. Og det var noget, de kunne lide.

Filip Djukic havde taget en toiletrulle med på banen for at lave sjov med fansene. Foto: Anthon Unger

Årsagen skal findes i de to klubbers første møde i sæsonen, hvor der var dømt 'brun alarm' hos Djukic.

Her måtte målmanden pludselig forlade banen og spurte i omklædningsrummet for at gå på toilettet. En episode, der fik enorm opmærksomhed på de sociale medier, men heldigvis har hovedpersonen tilsyneladende masser af selvironi.

Det vidnede lørdagens lille stunt i hvert fald om.

»Det var bare lidt lir fra kampen på Hvidovre Stadion, som de fleste nok husker. Lidt lir til fansene. Der var mange, der stod og grinte, og jeg tror, at dommeren var lidt i chok. Men folk tog godt imod det,« forklarede målmanden efter kampen.

Her kunne han da også afsløre, det faktisk var klubbens sportschef, Peter Lassen, der stod bag ideen.

»Der er blevet snakket om det i noget tid ude hos os, og vi har jo en sportschef, der også godt kan lide at stikke snuden frem, så han har altid et par ideer,« afsluttede Filip Djukic.

FCK endte med at vinde lørdagens kamp med 4-0.

