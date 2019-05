Det bliver ikke Kåre Ingebrigtsen.

Den norske fodboldtræner har efter sigende været på blokken som ny træner i Brøndby IF, men det står nu klart, at det ikke bliver ham, der overtager på Vestegnen.

Og det skyldes, at den tidligere mestertræner med Rosenborg har fået nyt job i Belgien.

Kåre Ingebrigtsen skal således være træner i den belgiske bundklub Oostende, skriver TV 2 Norge.

Kåre Ingebrigsten vandt tre mesterskaber på fire år med Rosenborg. Foto: VINCENT WEST Vis mere Kåre Ingebrigsten vandt tre mesterskaber på fire år med Rosenborg. Foto: VINCENT WEST

Ingebrigtsen har skrevet under på en toårig kontrakt med Oostende, der i denne sæson blev nummer 14 i grundspillet i den bedste belgiske række, Jupiler League.

Dermed undgik de nedrykning og spiller med i kampen om en plads i Europa League-kvalifikationen, men her har de dog en stykke op til Charleroi, der topper Oostendes gruppe.

»Det er en lille klub i Belgien, men med stort potentiale. Er vi lidt kloge med tanke på strukturen og transfermarkedet, så håber jeg, at vi kan overraske lidt i Belgien næste år. Vi skal underhold publikummet i Oostende,« siger Kåre Ingebrigtsen til TV 2 Norge.

B.T. kunne i marts afsløre, at Ingebrigtsen var blandt et snævert felt at kandidater til det ledige trænersæde i Brøndby, og at at de to parter skulle have været i tæt kontakt.

Dengang havde Ingebrigtsen ingen kommentarer, da B.T. fangede ham, men nu byder fremtiden i hvert fald på et ophold uden for Skandinavien.

Spørgsmålet er så, hvad der skal ske i Brøndby.

Klubben havde tidligere en skæringsdato der hed 1. maj i jagten på en ny træner. Den er selvsagt blevet overskredet nu, hvilket Ebbe Sand i slutningen af april også nævnte som et sandsynligt scenarie.

Længe har Kasper Hjulmand været rygtet til Brøndby som kommende cheftræner, og tidligere har Ebbe Sand kaldt ham for 'en spændende kandidat'. Det kan du se mere til i et interview i toppen af artiklen.