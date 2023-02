Lyt til artiklen

Superligaen er efterhånden spækket med udenlandske profiler, som beriger vores lille andedam med deres talenter og personligheder.

Men hvad synes disse udenlandske stjerner egentlig om Danmark?

B.T. har sat en række af Superligaens bedste udefrakommende profiler stævne til en snak om … Danmark og danskere.

Herunder kan du læse om FC Nordsjællands elegante midtbanemotor Mohamed Diomandes mening om alt fra dansk mad til danske bandeord.

Hvad er det bedste ved Danmark?



»Det er den måde, man byder folk velkommen på. Jeg kom hertil, da jeg var 16 år og langt væk hjemmefra, men folk tog imod mig med åbne arme. Det er noget, jeg synes, er helt specielt ved Danmark. Folk er altid klar til at hjælpe dig.«



»Jeg kom sammen med Mohammed Kudus, Ibrahim Sadiq og nogle andre afrikanere. Vi boede på hotellet ved Farum Park, og her var der en kvinde ved navn Marina, som virkelig hjalp os med at falde til. Hun gjorde det meget lettere for os at flytte til Danmark.«

Hvad er det værste Danmark?



»Vejret. Selvfølgelig. Det er for koldt. Når det virkelig er koldt i Danmark, er det for meget for os. Haha. Det er meget anderledes end i Afrika. Det er det værste ved Danmark.«

»Da vi ankom til Danmark første gang, var det januar, og jeg kan bare huske, at der var sne overalt på banen. Det havde jeg ikke set før. 'Wow, det er hvidt over det hele – det her er ikke noget for mig'. Det var hårdt at trække vejret. Og det var svært at koncentrere sig om fodbold, for jeg kunne kun tænke på, at jeg skulle holde min krop varm. Det var, som om jeg havde ligget i en fryser.«

»Men nu har jeg vænnet mig lidt til det.«



Hvad synes du om danskerne?



»Jeg har kendt mange danskere, siden jeg kom hertil, og jeg vil sige, at man lærer at forstå dem, når man kommer tæt på dem. Danskere kan være meget stille indimellem – og holde sig lidt for sig selv. Men man skal bare lige lære dem at kende, så åbner de sig, og man kan tale om alt med dem.«



Hvem er din bedste danske ven i FCN?



»Det er 'Jaxe'. Jacob Steen Christensen. Jeg har kendt ham, siden han var 15 år. Han er én af mine tætte venner i Danmark. Han er en sjov fyr, og han kan lide at joke.«

Hvad er dit danske favoritord?



»Mit danske favoritord? Altså jeg taler ikke så meget dansk, men jeg kender en masse danske bandeord. 'For satan', siger jeg meget, når jeg skal presse mine holdkammerater på banen. Og 'kom nu, mand!'. Når jeg spiller kampe, siger jeg ofte 'kom nu, mand' og 'for satan'.«

Hvad synes du om dansk mad?



»Jeg kan ikke rigtig lide det. Det er meget anderledes, end det mad, jeg var vant til, da jeg var barn. Og der er meget svinekød, og det spiser jeg ikke. Men jeg kan godt lide dansk brød.«

Hvor er dit favoritsted i Danmark?



»Jeg tager meget ofte ind til København. Ind til centrum af København. Der er en virkelig god afrikansk restaurant tæt på Tivoli, hvor jeg elsker at spise frokost. Nogle gange tager jeg også i biografen i København for at slappe af med mine venner.«

Hvad synes du om Superligaen?



»Det er en rigtig god liga for en ung fodboldspiller at starte sin karriere i. Der er mange store udfordringer og mange hårde modstandere. Det er en jævnbyrdig liga, og man kan lære meget som ung spiller.«