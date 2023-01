Lyt til artiklen

Lørdag morgen blev Superligaen ramt af en bombe, da B.T. kunne afsløre, at Superligaens tophold FC Nordsjælland havde skiftet cheftræner fra Flemming Pedersen til unge Johannes Hoff Thorup.

På det tidspunkt havde truppen allerede haft første træningsdag, men ingen af spillerne anede besked om, at deres cheftræner i virkeligheden var den forhenværende assistenttræner, før de havde set chok-nyheden på B.T.

»Vi stod også i fitnesslokalet og lavede øvelser, og så kom vi op. Der var noget wow over det, men det var nærliggende. Jeg er inde og kigge (på B.T.s hjemmeside, red.), ja, ja,« siger anfører Kian Hansen om momentet, hvor han og spillertruppen fandt ud af, at de skulle have ny cheftræner.

Han tilføjer om reaktionen:

»Lige da det kom frem, var vi selvfølgelig overraskede, men internt havde vi snakket om i truppen, at vi godt kunne se det her ske på et tidspunkt, fordi Johannes er så dygtig og dedikeret en træner. At det sker nu, det er der overhovedet ikke noget mærkeligt i for os.«

Derfor var de også hurtigt videre efter lykønskningen, forklarer Kian Hansen.

»Vi laver lidt sjovt med Johannes. At nu er det ham, der er cheftræner. Han fik klap på banen, men det er også det. Folk tog det med et smil og sagde tillykke til ham. Det var flot af ham, men så var vi også i gang igen, og så var der ikke mere i det.«

Kian Hansen føler ikke, at trænerskiftet vil få nogen større betydning.

»Det er spændende, men det ændrer ikke på det store for os spillere. Det er Johannes, der har stået for vores dagligdag sammen med de andre assistenter, og Flemming har haft en lidt mere tilbagetrukken rolle, så på den måde ændrer det ikke noget overhovedet for os.«

»Der, hvor man kan se det nu, er, at Flemming nu nok kommer til at sidde mere oppe på tribunen. Vi har heller ikke vendt det nede i omklædningsrummet, fordi det er en så naturlig del af vores dagligdag. Det eneste, der har ændret sig, er hans cv. At han er cheftræner.«

I tabellen skal FC Nordsjælland sørge for, at der heller ikke bliver ændret noget, da de fører Superligaen med tre point ned til Viborg inden forårets kampe.