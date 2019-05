Karlo Bartolec skal væk fra FC Nordsjælland denne sommer, og FC København er et godt bud på FCN-profilens næste destination.

Den 24-årige højre back er ifølge B.T.s oplysninger meget tæt på et skifte til de nykårede danmarksmestre fra FC København. Og FC Nordsjællands cheftræner erkender da også, at Karlo Bartolec har spillet sin sidste kamp for klubben.

»Jeg har ikke hørt, at der er noget, der er sikkert, for så ville det være officielt. Men mit bedste gæt er, at han ikke er her,« siger Flemming Pedersen.

FC Nordsjælland spolerede lidt af festivitassen med 3-1-sejren over FC København. Og den overværede karantæneramte Karlo Bartolec fra tribunen i Telia Parken. I næste sæson kan det blive hans hjemmebane.

Flemming Pedersen. Arkivfoto. Foto: Claus Bech Vis mere Flemming Pedersen. Arkivfoto. Foto: Claus Bech

»Det kunne godt være en mulighed. Og jeg tror også, der er andre muligheder,« siger Flemming Pedersen om Karlo Bartolecs FCK-link.

Med Karlo Bartolec på vej væk og store salgsemner som Andreas Skov Olsen og Victor Nelsson, kan det blive en travl sommer i Farum.

»Der må gerne komme nyt udefra, og det kigger vi også på. Vi rekrutterer fra egne akademier, når kvaliteten er der. Men det har noget med kvalitet at gøre, og kommer vi til at mangle kvalitet, så skal vi hente det udefra.«

Sommeren bliver travl i FC Nordsjælland, men den kommer med en god smag i munden. Flemming Pedersen fik sin første sejr som træner.

»Det betyder utrolig meget. Det sagde jeg også til spillerne her efter kampen. Det er vigtigt som cheftræner at få den første sejr i 10. forsøg. Vinder vi ikke, vil der altid blive stillet spørgsmål ved cheftræneren. Er det nu den rigtige? Og så er det ekstra dejligt at vinde herinde, for jeg har været træner i FCK for 20 år siden,« siger Flemming Pedersen.