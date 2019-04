Det endte pludseligt meget voldsomt på Right To Dream Park mandag aften.

Da FC Midtjylland sejrede over FC Nordsjælland med 1-2, var der et direkte rødt kort til Nordsjællands Abdul Mumin, der slog Frank Onyeka i hovedet.

Situationen skete efter et sammenstød og noget skubberi mellem Nordsjællands Victor Nelsson og Midtjyllands Gustav Wikheim. Og her blandede Mumin og flere andre sig - dog med Mumin som den største gerningsmand ifølge dommer Sandi Putros, mens Wikheim og Karlo Bartolec fik advarsler.

Efter kampen var flere af spillerne i tvivl om, hvad der var sket, og om der blev dømt korrekt.

»Jeg har ikke set det, så jeg kan ikke sige, om det er, som det skal være, da det sker langt væk fra os. Jeg kan egentlig bare forstå, at der er en, der får en arm i hovedet, men om det er til rødt, har jeg svært ved at vurdere,« siger FCM-træner Kenneth Andersen, mens Nordsjællands Andreas Skov Olsen har hørt noget andet:

»Jeg ser det faktisk ikke . Jeg har hørt, at de skubber til hinanden, og jeg har hørt, at der nok skulle have været mere end et rødt kort i den situation. Men jeg så det ikke selv, jeg siger bare, hvad jeg har hørt,« siger FCN-spilleren.

Nordsjællands træner, Flemming Pedersen, havde heller ikke set situation, da han blev spurgt til det ad pressen kort efter kampen.

Til gengæld kan han fortælle om normalt rolig, 20-årig midtstopper, der dog kan koge over i visse tilfælde.

»Han har samme mentalitet ligesom Kudus. Han siger ikke meget, han er meget rolig, men i modsætning til Kudus, så kan han, hvis han bliver sparket ned til træning, komme op i det røde felt. Der mangler lige lidt affektregulering. Hvis man går hen og sparker ham, så kan han provokeres,« siger Flemming Pedersen.

Det er dog noget, man forsøger at arbejde med i Farum-klubben.

»Til træning prøver vi at få sat ham i de situationer, for eksempel ved at dømme lidt imod ham eller få en spiller til at gå lidt til ham. Når det sker til træning, kan vi tage fat i ham og spørge: 'Mumin, hvordan har du det nu?' Det er ligesom psykologarbejde. Det her er bare i praksis,« siger FCN-træneren.