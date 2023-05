Da FC København i sidste uge sendte FC Nordsjælland ud af pokalturneringen med en sejr på 5-3 i Parken, var det blandt andet på et straffespark, som blev begået af udeholdet.

Diogo Goncalves scorede fra pletten, men efterfølgende har videooptagelser vist, at FC Nordsjælland-stjernen Jacob Steen Christensen forsøgte at forpurre sparket ved at rive op i straffesparkspletten med sin fodboldstøvle.

Mandag – efter FC Nordsjælland og FC København endnu en gang havde mødtes – indrømmede spilleren, at det ikke var hans fineste øjeblik som fodboldspiller, da B.T. spurgte ham ind til situationen.

»Det var selvfølgelig ikke mit stolteste moment, men når man er i kampen, vil man gøre alt for at vinde. Jeg vil gøre alt for at vinde, og nogle gange har du brug for en spiller, der er et svin og et dårligt menneske. Nogle gange er det dét, der skal til,« siger han og forklarer, at han uden for banen har en helt anden personlighed:

»Hvad der sker på banen, det sker på banen, og hvad der sker uden for banen, er noget helt andet. Så er man to forskellige personligheder.«

Jacob Steen Christensen har ikke genset episoden.

»Jeg har ikke brug for at se det på tv. Jeg ved godt, at det var usportsligt at gøre, men nogle gange gør man ting, fordi man gerne vil vinde, og det var det, jeg gør,« lyder det fra midtbanespilleren, der erkender, at FC Nordsjælland griber de værktøjer – også de grimme – der måtte være brug for.

»Qua vi ligger i toppen, så er vi et beskidt hold, og det kan folk synes om, hvad de vil, men det er en del af gamet, hvis du gerne vil vinde. Man har brug for at være et svin på banen, hvis man gerne vil vinde.«

Mandagens kamp endte med en sejr til Jacob Steen Christensens mandskab, og pudsigt nok fik FC København mod slutningen af kampen endnu et straffespark, og der gik en sjov tanke igennem hovedet på 'Jaxe'.

»Jeg overvejede lige, da de fik straffe, om jeg ikke lige skulle gå hen og stikke foden i straffesparkspletten som en joke, men jeg måtte holde mig i skindet,« siger han med et grin efter 3-2-triumfen.

»Over 90 minutter er det en rimelig fortjent sejr. Vi var med i hele kampen, og i størstedelen af den synes jeg også, at vi var bedre, så det var rart at spille sådan en kamp og være det bedste hold,« bemærker han og slår fast, at det ene points forskel til FC København ikke har sikret noget som helst.

»Der er intet, der er vundet endnu. Desværre. Der er stadig fire kampe tilbage, så vi holder benene på jorden.«

Og foden væk fra straffesparkspletten.