FC Nordsjælland stillede søndag op med fem nye spillere, da Brøndby kom på besøg i Farum og løb med alle tre point i en 2-0-sejr.

På hjemmeholdets halvt udskiftede hold var stjernespilleren Mohamed Diomande stadig fraværende efter sin hjernerystelse fra efterårskampen mod FC Midtjylland i oktober, og han har efterfølgende været endnu mere uheldig, afslørede FC Nordsjælland-træner Flemming Pedersen efter kampen.

»Vi kender alle sammen hans hovedskade fra kampen mod Midtjylland, hvor han fik en stor hjernerystelse. Så har han været hjemme på ferie, og på et tidspunkt har han været syg og fået covid og malaria og været nede og miste plus 10 procent af sin kropsvægt. Så det er klart, at der har været en genoptræningsperiode. Vi kender alle Diomande, og når han er klar, er han en startelleve-spiller,« siger Flemming Pedersen og pointerer, at hans stjernespiller er ved at klar igen:

»Han var 19.-mand i dag, så han skulle gerne være klar til kampen mod Randers,« tilføjer han om kampen om en uge.

Diomande har været ude siden oktober mod FC Midtjylland.

Søndag blev det til nederlag nummer 10 i sæsonen, og FC Nordsjælland skal helt tilbage til august for at finde den seneste sejr i Superligaen.

»Jeg tænker overhovedet ikke på det. Jeg har snuden i sporet hver eneste dag, hvor jeg arbejder med holdet, og der er fuld energi. Vi har et halvt, nyt hold, og vi skal have udfoldet dets potentiale. Vi skal tænke på det daglige arbejde og den næste modstander,« lyder det fra FC Nordsjællands træner, der erkender, at det skulle have været bedre mod Brøndby.

»Vi skulle have haft hurtigere kombinationer mod Brøndby, men det skal nok komme, når relationerne mellem spillerne bliver bedre. Alle de nye er så dygtige spillere, så det skal nok komme med mere træning.«

Brøndby-træner Niels Frederiksen føler da også, at sejren gik til den rigtige vinder.

»Det var en fortjent sejr. Første halvleg var en taktisk affære, og det var tydeligt, at begge hold havde forberedt sig på hinanden, så fodboldmæssigt var det ikke det kønneste, men vi løfter niveauet i vores spil i anden halvleg. Det er jeg meget tilfreds med. Også at vi holder clean sheet. Så det er en god start,« siger Niels Frederiksen om forårspremieren.

Med sejren er Brøndby nu kun to point fra FC Midtjylland, der søndag tabte til AaB.

»Det er ikke det, der fylder mig. Det fylder mig, hvad det var for en præstation, vi leverede, og hvordan vi kan gøre det endnu bedre. Så jeg tænker ikke på det andet, men det skal jeg nok begynde at tænke på, når vi når længere frem, og det stadig er relevant for mig at tænke på,« påpeger Niels Frederiksen, der ligesom FC Nordsjælland havde udskiftninger på sit hold i form af nye spillere.

Joe Bell og Carl Björk erstattede de solgte Morten Frendrup og Mikael Uhre.

»Man er altid usikker, når nye spillere træder til, og man får nye spillere og skal spille den første kamp. Vi ved ikke, hvor vi står, og det gør vi dybest set stadig ikke. Vi har vundet en kamp, men vi har hele tiden sagt, at de nye spillere er dygtige, og jeg synes også, de gør det ganske udmærket i dag.«