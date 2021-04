FC Nordsjælland hjalp mandag Brøndby i guldkampen ved at slå FCM med 3-2 i en dramatisk affære i Farum.

Hvis 3F Superligaens mesterskabskamp ikke var spændende i forvejen, blev den det i den grad mandag aften.

Her stak FC Nordsjælland nemlig en kæp i hjulet på førerholdet FC Midtjylland ved at vinde 3-2 på kunstgræsset i Farum, hvilket er en stor hjælpende hånd til Brøndby.

Med nederlaget er FCM nemlig blot et enkelt point foran Brøndby med fem nervepirrende kampe tilbage af mesterskabsspillet.

3F Superligakamp mellem FC Nordsjælland og FC Midtjylland på Right to Dream Park i Farum, mandag den 26. april 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere 3F Superligakamp mellem FC Nordsjælland og FC Midtjylland på Right to Dream Park i Farum, mandag den 26. april 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen

FCM var særligt i første halvleg dominerende med stor fysik og hårdt pres, men ulvene manglede skarphed foran kassen, hvilket blev straffet i anden halvleg.

FCN sikrede først sejren i kampens sidste ordinære minut og reducerede dermed afstanden til AGF på fjerdepladsen til tre point.

Gæsterne fik hurtigt presset til at sidde i skabet og tog på den måde initiativet fra FCN, der hverken fik tid eller plads til at få gang i kombinationerne fra start.

Selv om det var gæsterne, der svingede taktstokken spillemæssigt, skabte hjemmeholdet de største chancer.

Først bankede finske Oliver Antman bolden på træværket i det 18. minut, inden FCN godt ti minutter senere fremprovokerede et selvmål fra FCM's Frank Onyeka til 1-0.

Mod slutningen af halvlegen fik FCN gang i spillet, og så var det ganske symptomatisk FCM, der scorede. Angriberen Sory Kaba var hurtigst over en løs bold og lynede lige før pausen.

Anden halvleg var blot ti minutter gammel, da Pione Sisto straffede en stor opspilsfejl fra FCN ved at score til 2-1, og så var FCM pludselig på sejrskurs.

Føringen fik dog kun lov at holde ti minutter, for efter en lang VAR-pause scorede Kamaldeen Sulemana til 2-2 på straffespark begået mod Andreas Schjelderup.

FCN-stjernen kunne være blevet den helt store helt syv minutter før tid, men Sulemana sparkede på overliggeren fra straffesparkspletten.

I det 90. minut sikrede FCN sig dog alligevel sejren, da indskiftede Simon Adingra lukkede og slukkede til 3-2 efter en veludført omstilling.

/ritzau/