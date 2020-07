FC Midtjylland er de nye Horsens – eller værre endda!

Sådan lyder kritikken fra FC Nordsjællands midtbaneprofil Magnus Kofod Andersen, efter at han var med til at tabe 1-0 til Superligaens førerhold.

»De er kyniske og kloge. Jeg tror, de slår Horsens i dag i forhold til ineffektiv spilletid. De er gode til at bryde spillet ned. De spiller deres kort helt rigtigt. Og det er en af grundene til, at de bliver mestre, så stort tillykke til dem,« siger FCN's U21-landsholdsspiller.

Han peger på et par konkrete tilfælde, hvor FCM ifølge ham 'dræber' kampen med langsomt tagede indkast og en tendens til at ligge lige lovligt længe i græsset i en mulig skadessituation efter en nærkamp.

Magnus Kofod Andersen og Sory Kaba under superligakampen mellem FC Nordsjælland og FC Midtjylland på Farum Park, søndag den 5 juli 2020.

»Joel Andersson får luntet en del, når han skal tage de lange indkast, og Jens-Lys Cajuste er nede to-tre gange i løbet af kampen, og han tager sin tid med at komme op. Det er en del af spillet, der er de kloge. Det må vi acceptere.«

Bør I egentlig ikke bare lære af det og så gøre det samme som dem?

»Jo, det kan man sige, men vi stræber jo efter noget andet, end Midtjylland gør. Vi vil gerne have spillet til at flyde og jagte næste mål hele tiden. De er effektive og kyniske. Det kan vi godt lære en smule af,« siger Kofod Andersen og kommer ind på en episode i kampen, hvor FCN var for flinke og spillede bolden ud over sidelinjen midt i et angreb, da en FCM-spiller var gået i græsset – vel at mærke ikke med en hovedskade.

»Det er noget, vi skal have en snak om på holdet. Det er dommeren, der styrer spillet. Og hvis han ikke mener, at spillet skal stoppes, så skal vi spille videre. Han stopper jo, hvis det er en hovedskade,« lyder det fra FCN-profilen, som altså fik sig et par lærestreger af de formentlig kommende danske mestre.