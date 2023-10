FC Nordsjællands ejere, Right to Dream, har taget endnu et stort skridt i forsøget på at være selvforsynende, samtidigt med at man forbedrer sig.

Torsdag åbnede det storstilede akademi i Egypten – det tredje efter Farum og Ghana – og i den forbindelse kunne Group Technical Director, den tidligere FC Nordsjælland-cheftræner Flemming Pedersen, fortælle til B.T., at der allerede om fire år vil være en Superliga-spiller fra det nye projekt i ejerne Mansour Groups moderland, som vil spille i den bedste danske række.

Spilleren er nu blot 14 år gammel, men potentialet er massivt, lover Flemming Pedersen. Men det er ikke blot herresiden, som Right to Dream investerer stort i.

På anlægget i Badya er der ambitiøse planer om at udvikle talentfulde kvindelige fodboldspillere, som på et tidspunkt også ville kunne gavne FC Nordsjællands storsatsende kvindehold, og akademiet satser nu på at kunne overbevise de mange egyptere om, at det er en god idé, at deres piger ligesom drengene skal bo på matriklen og få en god uddannelse.

Den tidligere cheftræner i FC Nordsjælland – og i dag Group Technical Director i Right to Dream – Flemming Pedersen ses her på akademiet i Egypten.

»Det betyder, at vi får et endnu bredere udvalg af kvindespillere. De yngste piger hernede er på 11 år, og vi har en lille gruppe på ni, som har valgt at komme herind,« siger Flemming Pedersen og tilføjer:

»De bor her ikke endnu, for vi skal lige have skabt lidt mere tillid til forældrene. Det er ikke normalt i den kultur hernede, at pigerne flytter hjemmefra så tidligt, men det er undervejs, og når forældrene kan se, at de er i rigtig gode hænder, så vil de også i løbet af et års tid flytte ind på akademiet,« spår Flemming Pedersen.

Det cirka 375 millioner kroner dyre anlæg har alle faciliteter i orden, og de første tilbagemeldinger, Right to Dream-folkene har fået, er positive.

»Der er også lavet en dorm til pigerne. Der skal egentlig ikke så meget overbevisning til, for de, der kommer ind, siger, at de elsker at være her, så når de har været her nogle måneder og mødt medarbejderne, så kommer det af sig selv. Der er ansat et hav af meget, meget dygtige mennesker i form af lærere, trænere og så videre,« lyder det fra Flemming Pedersen.

FC Nordsjællands sportschef, Jan Laursen, på det nye akademi i Egypten.

Også sportschef i FC Nordsjælland, Jan Laursen, forventer, at den danske Superliga-klub både på herre- og kvindesiden kommer styrket ud af det nye initiativ i Egypten.

»Det håber jeg, for på kvindesiden er det jo det samme, når man kommer op på øverste niveau, som vi har spillet os til. Så bliver det også sværere at rekruttere, og der må jeg bare sige, at de rigtig mange dygtige akademispillere, der er kommet igennem til kvindeholdet, gør, at kvaliteten er højere,« forklarede den mangeårige FCN-boss og glæder sig over, at kvindefodbolden har fået en kæmpe plads hos rigtig mange af de ansatte i klubben.

»Vi havde en middag på Nilen, hvor vi sejlede rundt, og man kunne bare se på de forskellige borde, at telefonerne blev hevet op, fordi folk ville følge med i en pokalkamp nede i HB Køge.«

»Det gør mig sgu glad, at de ting, vi sætter i søen, interesserer folk sig for, og man prøver at hjælpe hinanden. Jo bedre rekruttering, jo bedre uddannelse, jo stærkere bliver vi,« lyder det fra Jan Laursen, som runder af med endnu mere optimisme.

»Diversiteten på tværs af køn, lande og kulturer og religioner gør bare, at der vokser noget specielt ud af det. Også noget, som giver mening ud over fodbold. Så det lover godt.«

Right to Dream åbner i 2025 endnu et akademi, når San Diego bliver en del af familien.