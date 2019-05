FC Nordsjælland har ikke vundet en kamp i mesterskabsspillet i Superligaen denne sæson.

Dermed har FC Nordsjællands nye træner, Flemming Pedersen, også haft en svær første periode i spidsen for Farum-klubben, der søndag spillede 2-2 hjemme mod OB.

Det har også givet anledning til at sætte spørgsmålstegn ved situationen i FC Nordsjælland og Flemming Pedersen, hvilket fodboldekspert hos TV3 Sport Stig Tøfting blandt andet har gjort.

Men den kritik køber sportschef i FC Nordsjælland Carsten V. Jensen ikke. Sportschefen i Farum-klubben fik efter kampen søndag mod OB svaret igen på noget af kritikken, da han stillede op til interview med TV3 Sport.

Hør seneste episode af B.T.s podcast 'Transfervinduet' herunder, og husk, du også kan høre den i vores app lige HER

»Nu har vi haft ni kampe med Flemming (Pedersen, red.) i spidsen, hvor han har fået lov til at arbejde med sit team og holdet. Og så må jeg lige understrege, at det jo ikke er noget nyt for Flemming – hverken måden, vi spiller på, eller koncenptet i det hele taget.«

»Hvis vi taler om, om vi sætter spørgsmålstegn ved faglighed og sådan, så tror jeg, der vist er nogle andre, der skal sætte spørgsmålstegn ved sig selv og deres viden,« lød det blandt andet fra Carsten V. Jensen til TV3 Sport.

»Der er jo nogle, der taler om, at man gerne vil se folk, der hopper og springer på sidelinjen og laver store armbevægelser eller råber og skriger efter spillerne. Og det er jo sådan, vi ser på det forskelligt. Vi har nogle dinosaurer i dansk fodbold. Jeg så Stig Tøfting og Kenneth Emil Petersen, som satte spørgsmålstegn ved nogle ting. Men altså, man kan godt gøre ting på en anderledes måde, og vi kigger fremad,« forklarede FCN-sportschefen.

SE HELE INTERVIEWET MED CARSTEN V. JENSEN ØVERST I ARTIKLEN.