Der er stadig liv i mesterskabskampen.

FC Midtjyllands 1-2-sejr i Farum mandag aften gav dem en teoretisk mulighed for at indhente FC København. Men var fredagens indsats nok til for alvor at give liv til guldduellen?

Ingen guld-bold i Midtjylland

Det er fortsat med kniven for struben, men med den hårdt tilkæmpede sejr over Nordsjælland er der stadig matematisk mulighed for, at FC Midtjylland kan blive mestre. Men lad os være ærlige og sige, at FC København bestemt ligner de kommende mestre. Langt hen ad vejen var Nordsjælland det bedre hold, der kreerede flere chancer og så skarpere ud. To gange dødboldsituationer, hvor Dal Hende header bolden hen til en sikker Onuachu redder FC Midtjylland i dag. Men guld-bold var det ikke.

Farvel til bronzen

Ni point har FC Nordsjælland op til Esbjerg på tredjepladsen med 12 point at spille om, så det kræver et mindre mirakel, hvis de skal nå bronzen. Desværre for Nordsjælland sker det efter flere fine præstationer og sene pointtab. Sådan sket det mod både OB og Brøndby, og mandag kunne de snildt have hevet point ud af kampen også.

'Bar'-ikk'-klar' James?

Kian Hansen var ramt af sygdom, og derfor var der plads i startopstilling til den 24-årige canadier Manjrekar James i Mydtjyllands tremandsforsvar. Det var ikke fantastisk. På de første 30 minutter lavede han flere fejl, blandt andet ved at tabe en duel til Mads Valentin, der endte med at koste et farligt frispark. Og så agerede han træningskegle ved 1-0-scoringen. Det lignede også, at Sviatchenko havde svært ved at få canadieren placeret rigtigt i forsvaret.