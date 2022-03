Pione Sistos comeback i FC Midtjylland har alt i alt været uforløst, og nu kan det få konsekvenser for offensiv-stjernen.

Den dyrt betalte landsholdsspiller, som under stort ståhej skiftede tilbage til FC Midtjylland i efteråret 2020, har i de seneste uger oftere været bænkevarmer, end han har været kampafgørende.

Derfor arbejder FC Midtjylland, ifølge B.T.s oplysninger, på muligheden for at komme af med offensiv-spilleren, hvis det kan lade sig gøre til sommer – hvis altså ikke han kommer tilbage på sporet sportsligt.

Med en årsløn på i omegnen af fem millioner kroner er Pione Sisto helt i toppen af lønhierarkiet hos ambitiøse FC Midtjylland.

Det er en hyre, som skal udmønte sig i kampafgørende aktioner for mesterskabsbejlerne i Superligaen og i Europa.

Derfor er det skuffende for alle parter, at 27-årige Sisto er havnet på bænken i de seneste tre kampe og ikke har scoret i Superligaen siden august sidste år.

Offensivspilleren var da heller ikke selv tilfreds med at starte ude i topbraget mod FC København, erfarer B.T. fra kilder i FC Midtjylland, og lige nu kæmper han med at genfinde selvtilliden og storformen.

Sisto så efter en lidt sløj afslutning på efteråret stærk ud i vinteropstarten, forlyder det fra FCM-lejren. Men han er sammen med resten af holdet kollapset i de seneste uger. Det undrer klubben, at Sisto, som var fast mand på landsholdet i en lang periode før og under VM-slutrunden i 2018 og periodevist også var en profil i La Liga for Celta Vigo, kan falde så dybt i niveau.

Der er ikke tale om en sprængfarlig situation, men nøglepersoner i FCM-truppen, herunder træner Bo Henriksen, har fokus på og bruger ressourcer på at få deres dyre stjerne på ret køl på og uden for banen.

Men der er altså den risiko, at tålmodigheden i FCM-ledelsen kan løbe ud, hvis ikke der kommer betydelige forbedringer hos Sisto i den resterende del af sæsonen.

Den 27-årige dansk-sydsudaner har i de seneste år haft ry for at have en kantet personlighed. Eksempelvis bryder han sig ikke om medierne, og svarer derfor ofte kryptisk i interviews.

Desuden har han været i vælten for sine antivaccineholdninger, sine fodboldstøvler uden snørebånd og for en berygtet juicekur, da han spillede i Celta Vigo.

Sisto fik sit gennembrud i Superligaen for FC Midtjylland, som han vandt guld med i 2015, inden han i 2016 skiftede til Celta Vigo.

I efteråret 2020 var han tæt på at skifte til FC København, men valgte under stor dramatik i stedet at vende tilbage til FC Midtjylland for at få sin karriere på ret køl igen.

Foreløbigt med blandet resultat.