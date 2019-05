Der er store forhåbninger på heden til FC Midtjyllands brasilianske 10'er, Evander, som dog ikke er klar til storsalget denne sommer.

Den snart 21-årige midtbanespiller, som har været i klubben siden i sommer, har vist prøver på sit usædvanlige talent, men der har også været lange perioder med formdyk.

Særligt i forårets mesterskabsslutspil har der været langt mellem tryllerierne fra Evander, som ellers har både driblinger, teknik og skudstyrke, der lever op til sit fodboldglade hjemlands ry.

»Der er ikke noget, der ligger i kortene, der siger, at han skal sælges nu. De præstationer har han ikke leveret,« slår Svend Graversen, FC Midtjyllands sportschef, på den baggrund fast.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Han kunne senest se Evander i aktion mandag aften på et reservespækket FCM-mandskab, som tabte 4-1 på Brøndby Stadion.

Inden sammenbruddet i anden halvleg viste den 20-årige brasilianer prøver på sine kvaliteter og kom på tavlen i en fin første halvleg. Dette er vejen frem, hvis han skal gøre sig lækker over for større klubber.

»Han får sat nogle ting sammen i dag og scorer. Hvis han får sat det aftryk på, som han gør i dag, så er det en fordel. For han mangler at få slutprodukt på. Det skal han blive bedre til,« siger Svend Graversen og fortsætter:

»Han havde et fantastisk aftryk tidligere i sæsonen, men så dykkede han lidt. Vi har med en ung mand at gøre, som kommer fra en anden kultur. Så en sæson eller to mere i FCM vil være godt for både ham og klubben.«

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Evander har i sæsonen oftest været benyttet i fronttrioen eller bag spidsangriberen. Kritiske røster vil dog mene, at han måske mangler den fart i stængerne, som er essentielt for en offensivspiller på det internationale niveau, som han skal op på, hvis det store drømmesalg efter planen skal ske i den nærmeste fremtid.

Derfor kigger trænerteamet også på at flytte den unge brasilianer længere tilbage på den centrale midtbane, så han potentielt kan tage over for midtbanestyrmand Jakob Poulsen, som formentlig lægger støvlerne på hylden om et år.

»Lige nu her tror vi alle på, at han kan være en del af en central midtbane. Eksempelvis en tremandsmidtbane. Der trives han bedst. Hvor langt nede, han skal spille, er op til ham selv og trænerteamet,« siger Svend Graversen.

Evander kom til FC Midtjylland sidste sommer. I første omgang var det på en lejeaftale, men i vinter købte midtjyderne ham fri for et beløb i omegnen af 15 millioner kroner.