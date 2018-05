FC Midtjylland har sat sig for en ting. De vil være en irriterende ulv i guldkampen og drille Brøndby lige til det sidste. Og så er det det, de gør.

For midtjyderne har nu taget turen til Storkøbenhavn to gange på en uge, og begge gange har ulven hylet af fryd hele vejen hjem over Storebælt. Mod FC København skulle de bare bruge to chancer til at sørge for 2-0-sejren og holde guldkampen åben helt indtil mandagens brag mod Horsens hjemme i Herning.

»Jeg er kommet tilbage her for at spille om guldet, og det må man så sandelig sige, at man er i gang med. Det er kun en oplevelse at få lov at spille to kampe i streg mod Brøndby og FCK - og så vinde med to clean sheets. Det betyder meget for os forsvarsspillere, at man holder deres farlige angribere fra at score. Men vi venter, og det er den spænding, der er i gulddysten,« siger Erik Sviatchenko, der godt kan se, at det er en lidt anderledes måde, midtjyderne har ageret i guldkampen denne gang i forhold til senest, han var med.

»Sidste gang jeg stod i situationen med Midtjylland i 2015, havde jeg en fornemmelse af, at det bare var en maskine, der rullede. Der var bare ingen slinger i valsen. I denne her sæson er det lidt op og ned, men vi har stadig fået pointene. Vi har ikke spillet fantastisk, men på en eller anden måde har vi bare fået skrabet det sammen, der skal til. Der må være en sult, som er større, end man lige går og tror, at man har. Det er en stor cadeau til alle spillerne,« siger Sviatchenko.

FC Midtjylland skal vinde på hjemmebane mod Horsens for at have en chance for at vinde guldet, mens Brøndby på hjemmebane møder AaB i den sidste kamp. Efter sejren i Brøndby var Marc Dal Hende helt klar i mælet omkring, at han troede, FC Midtjylland ville hente guldet nu. Og det er altså en tro, som har forplantet sig i hele den midtjyske muld.

»Vi har så meget tro på egne evner. Vi har en ny finale mod Horsens, som, vi ved, altid er svære at spille mod, og vi glæder os til at have et fyldt MCH Arena og give den afslutning på sæsonen, som vi har fortjent. Om det ender med det ene eller andet, er vi ikke selv herrer over,« siger Jess Thorup.

Og uanset om FC Midtjylland går ind i den sidste spillerunde i Superligaen som favoritter til guldet eller underdogs, så er FCM-bossen helt sikker på, at hans spillere kan håndtere det.

»Vi er 100 procent klar. Vi har så meget tro på tingene, og det det vigtigste. Vi skulle føre det videre fra Brøndby og tage ind i Parken og se, om vi kunne ride videre på den her bølge og tro på tingene. Det viser vi i dag, og vi kan næsten ikke vente med at komme i kamp på mandag. Det glæder vi os bare til,« siger Jess Thorup.

Ulvene fra Midtjylland er der altså endnu. Glubske efter guld. Og mandag aften ved vi så, hvem der får hvilke medaljer. Om der skal en mesterskabspokal til Brøndby eller til Herning. Det bliver ikke meget mere spændende end en guldduel, der skal afgøres i sæsonens allersidste kamp. Og det kan mærkes.

»Vi har troet på det hele vejen igennem, men når man står her, hvor man kan mærke det… Hvad, der sker, sker. Vi kan ikke gøre så meget mere. Vi skal vinde den sidste kamp, og det er stadig svært,« siger Erik Sviatchenko.