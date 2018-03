FC Midtjylland vandt søndag 2-1 hjemme mod Sønderjyske i sidste runde af Superligaen, men det er kampens sidste mål, som trækker alt opmærksomheden.

Du kan se målet i klippet herover.

Sønderjyske havde nemlig en fordel ved at tabe, da holdet dermed sluttede på ottendepladsen i Superligaen - en position, der sendte dem i den langt mere favorable nedrykningspulje 2, hvor der er noget mere behagelig afstand til nedrykningspladserne.

»Det var lidt mærkeligt være med til. Normalt vil man jo ikke sende fire mand frem til sidst, når der står 1-1 ude mod Midtjylland. Det var vi så nødt til i dag,« sagde Christian 'Greko' Jakobsen efter kampen til BT.

Twitter kogte efter udtalelserne over og flere mente blandt andet, at Sønderjyske tabte med vilje. Det afviste Simon Poulsen dog:

»Ingen går på banen for at tabe en fodboldkamp, men den skulle have skuddet til sidst. Men det er klart, at når vi nu skal være med i det nedrykningsspil, så var dén pulje selvfølgelig bedre end den anden. Og det er ikke nogen tvivl om, det er sådan, det er,« sagde Simon Poulsen.

Sønderjydernes Twitter-profil kom også i et noget uheldigt fokus under opgøret, hvor de blandt andet skrev: »Det er aldrig dejligt at tabe. Men i dag har det været en kæmpe fordel,« – flere af den slags tweets blev efterfølgende slettet.

Og klubben har efterfølgende også været ude og forklare de slettede tweets.