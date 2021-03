Fire point og nu kun 11 kampe tilbage.

Det snerper til i toppen af Superligaen, hvor Brøndby med sin sejr i Odense og FC Midtjyllands nulløsning i Parken har fået slået et hul til de danske mestre.

Men tabellen og Brøndbys stærke form bekymrer endnu ikke FC Midtjyllands cheftræner, Brian Priske.

»Jeg bruger ikke tid på dem. Vi er stærke nok til at vinde mesterskabet, hvis vi får vores kvalitet ind og sørger for hele tiden at holde fokus på os selv. Det er dér, mit fokus ligger. Brøndby, FCK og AGF – jeg kan sgu ikke rigtigt bruge det til ret meget. Vi har nok at gøre med at finde vores niveau igen, og vi søger stadig lidt efter det,« siger Brian Priske efter kampen mod FCK og tilføjer:

»Det, der gør mig tryg hver dag, er, at jeg kan se, at de her mennesker gør alt, hvad de overhovedet kan hver evig eneste dag for at optimere. Vi ved også godt, at de ikke 100 procent rammer den i røven, men du kan se, at indstillingen og mentaliteten er til det. Så skal du nok få som fortjent,« lyder det fra en rolig Brian Priske, som i Ekstra Bladet søndag kunne læse om splittelse i truppen.

Priske afviser dog den påstand og kan ikke se den slags i truppen.

»Nej, det gør jeg bestemt ikke. Det har været en hård uge, at vi først tabte til Lyngby og så også tabte hjemme til AGF, og så er der ingen tvivl om, at vi brugte den første del af ugen på at få vendt nogle ting, og det er det, der skal til – at der er nogle mennesker, som tager ejerskab. I sidste ende handler det om at være samlet som en enhed, og det synes jeg, at vi allerede så onsdag med en stærk præstation og en sikker 3-0-sejr (pokalkamp mod OB, red.), og igen i dag bliver der arbejdet jernhårdt for hinanden. I sidste ende handler det om, at de står sammen som hold, og det synes jeg, at de gør,« lyder det fra Brian Priske, der efter to nederlag i streg i Superligaen gik efter sejren i Parken:

»Det var det næstbedste resultat, vi kunne få. Vi tog egentlig herover for at vinde, og jeg havde også en følelse af, at vi kunne vinde. Jeg synes, det var to hold, som var lidt shaky i det og kæmper lidt med det, og som måske ikke turde helt at få nok risiko ind i spillet.«

»Det var lidt lange og tilfældige bolde hist og pist. Så ved man godt, at en fejl godt kan blive afgørende til allersidst, men nogen gange kan man godt være tilfreds med 0-0. Også efter den periode, vi lige er kommet fra med et par dumme nederlag i ligaen. Vores pokalkamp i midtugen og præstation i dag viser dog, at vi har mentaliteten til at kunne få sejrene i hus, og det gælder om også at gøre det på søndag,« forklarer FCM-træneren, som næste gang skal styre sit hold mod Vejle hjemme.