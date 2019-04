FC Midtjylland har ikke 'brandvarme' Paul Onuachu med i startopstillingen i søndag eftermiddags Superliga-udekamp mod Esbjerg.

Således har cheftræner Kenneth Andersen overraskende valgt at placere ham på udskiftningsbænken sammen med blandt andre Tim Sparv, og Rilwan Hassan.

Den nigerianske landsholdsangriber, der erstattes af Mayron George, scorede ellers to gange, da FC Midtjylland forleden med sejr på 4-0 over OB spillede sig i pokalfinalen.

Fra FCM-lejren lyder det, at dispositionen ikke skyldes, at Paul Onuachu forleden pådrog sig en ankelskade. Den er han angiveligt kommet sig over. Til gengæld har man vurderet, at hans fysik ikke rækker til tre kampe på en uge.

FC Midtjylland jubler over en scoring i pokalsemifinalen tidligere på ugen mod OB. Foto: Claus Fisker Vis mere FC Midtjylland jubler over en scoring i pokalsemifinalen tidligere på ugen mod OB. Foto: Claus Fisker

De to holds startopstillinger:

Esbjerg fB (4-3-3): Jeppe Højberg - Daniel Anyembe, Rodolph Austin, Markus Halsti, Jesper Lauridsen - Mark Brink, Jesper Sørensen, Joni Kauko - Carlo Holse, Yuri Yakovenko, Adnane Tighadouini

FC Midtjylland (4-3-3): Jesper Hansen - Kian Hansen, Erik Sviatchenko, Alexander Scholz - Joel Andersson, Frank Onyeka, Jakob Poulsen, Marc Dal Hende - Gustav Wikheim, Mayron George, Evander Ferreira

Kampen på Blue Water Arena i Esbjerg fløjtes i gang klokken 16.00 af dommer Sandi Putros.