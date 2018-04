FC Midtjylland kom skidt fra start i semifinalen i DBU Pokalen mod Brøndby torsdag aften.

Allerede efter 25 sekunders spil var gæsterne fra det jyske bagud, og reelt set var midtjyderne kun med i kampen i de første 20 minutter af anden halvleg.

Statistikkerne viste klar Brøndby-dominans, men Jess Thorup mente faktisk efter kampen, at FC Midtjylland var tæt på, efter de reducerede til 2-1 kort inde i anden halvleg.

FCM-træneren mener, at dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen havde nogle lidt kuriøse kendelser undervejs, der ikke talte til hans holds fordel.

»Vi får en god reduceringen, og så synes jeg egentligt, vi har momentum til et 2-2-mål, og så ville jeg godt have set en reaktion. Det får vi så ikke en mulighed for. Det skal jeg ikke kommentere på, hvorfor vi ikke gjorde, men det synes jeg var ærgerligt. Og med 3-1 og en mand nede, så vidste vi godt, det ville blive svært,« sagde Jess Thorup til pressen og fortsatte:

»Jeg lægger ikke skjul på, at jeg er utilfreds med udvisningen. Jeg er utilfreds med den måde, han bliver kampafgørende på, både i forhold til manglende dømt frispark og udvisningen. Det synes jeg ikke er en dommer værdigt.«

Helt konkret er der tale om to hændelser, der skete inden Brøndbys scoring til 3-1. Her mener Thorup, at der blev overset et frispark til Mikkel Duelund, som dog 'kan diskuteres'. Dernæst mener han, at Marc Dal Hende får et skub og efterfølgende to hænder i ryggen, inden bolden går ud til det Brøndby-indkast, der ledte til 3-1-scoringen.

Derudover mener han, at det andet gule kort til Marc Dal Hende var forkert.

»Marc rører ikke Pukki og giver ham gudhjælpemig et gult mere, selvom han godt måske ved, han har lavet en fejl der. At han ikke har fingeren på pulsen der, der mangler han lige fingerspitzgefühl. Det synes jeg er ærgerligt,« fortalte FCM-træneren.