Værsgo, Brøndby. Guldet er jeres.

Stort set sådan lød det fra FC Midtjylland-træner Jess Thorup, efter hans hold ellers havde vundet en stensikker sejr over AaB på 3-0 og altså havde hentet lidt ind på Brøndbys forspring - inden rivalerne dog havde spillet færdigt mod FC Nordsjælland.

»Brøndby har gjort det fantastisk, og de er foran alle os andre. De har vundet fire gange over FC Midtjylland og FCK. Så er det vel fortjent, at de løber med The Double, og det er sådan, det skal være,« siger Jess Thorup.

Det lyder næsten som om, at du har afleveret guldet til dem?

»Det tror jeg, at alle andre har, så det er vel også på tide, at jeg anerkender, at Brøndby har gjort det godt, og det er sådan, det skal være. Jeg synes, de har spillet en fantastisk sæson. Hvis vi kigger på vores egen, havde vi ni ud af de seneste ti sæsoner også været mestre med det pointantal. Det vidner om, at vi også har gjort det godt på trods af, at vi er i gang med at genfinde os selv efter fem-seks solgte spillere henover transfervinduer. Jeg synes, vi kan være meget imponerede. Men vi må også anerkende i nederlagets stund, at Brøndby har gjort det fantastisk,« lyder det fra FCM-træneren.

FC Midtjylland er da også kommet efter Brøndby i et forår, hvor midtjyderne ellers har været gode til at skrabe point sammen. Men de indbyrdes opgør mod de blågule fra Vestegnen har været et problem. Sådan en er der stadig tilbage på Brøndby Stadion, og derfor er der altså stadig muligheder for Jess Thorup, der muligvis også gerne vil lægge lidt ekstra pres på topholdet.

»Jeg har ikke helt afskrevet det endnu. Men Brøndby skal have stor ros for at have gjort det godt. Men der er ikke noget afgjort endnu. Der er fire kampe endnu, og dem kommer vi til at have den samme tilgang til, som vi altid har. Vi kommer til at gå efter at vinde de sidste fire, og så ved vi ikke, hvad der sker,« siger Thorup, som sammen med sine spillere har været igennem en hård uge.

»Jeg har sagt til spillerne i ugens løb, at vi selvfølgelig kommer til at kæmpe alt, hvad vi overhovedet kan for at forsøge at opnå det højest mulige mål. Men vi skal ud at vise, at vi har lyst til at spille fodbold. Vi skal finde glæden tilbage. Vi har lagt rigtig meget pres på os selv og haft store mål. Nogle af dem har vi misset her i ugens løb, og det er sådan, det er i den her verden, vi lever i. Men vi skal ud og finde glæden tilbage, og det viser de i dag på trods af, at vi mentalt og fysisk er meget pressede.«

Mens Jess Thorup muligvis allerede sidder og graverer Brøndbys navn ind i både DM-trofæet og pokal-trofæet, er storspillende Gustav Wikheim lidt mindre klar til at agere æresport for Alexander Zornigers mandskab allerede nu.

»Vi har selvfølgelig lyst til at vinde. Men de er gode. De har gjort det godt. Man må bare tage hatten af for, at de har slået os i fire kampe. Det er stærkt. De er svære at møde, og de taber ikke så mange point, så det bliver svært at hente dem,« siger Gustav Wikheim, som bare kan se Brøndby vinde og vinde.

»Man kan ikke frustrere sig over det. De spiller fodbold ligesom os, og de gør det godt. Vi må bare fokusere på os selv. Jeg synes, at vi var bedre end dem, da vi mødte dem her på banen. Så på de gode dage, hvor det kører, er vi med deroppe. Men så har de været mere stabile over hele sæsonen,« lyder det fra nordmanden.

Han var FC Midtjyllands helt store profil i 3-0-sejren over AaB. Med en utrolig fart drev han bolden frem gang på gang. Og storformen mærker han også selv i kroppen - selv om den er træt.

»Personligt synes jeg, at hele foråret har været ganske godt. Jeg er blevet lidt mere effektiv nu, og har fået lidt flere point (mål og assister, red.) på det seneste. Det giver lidt ekstra opmærksomhed, men egentlig er jeg glad for hele efteråret,« siger Gustav Wikheim.