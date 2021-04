Afbleget hår, flerfarvede fodboldstøvler og en Dubai-tur.

Som FC Midtjyllands dyreste indkøb er Sory Kaba under stor bevågenhed i Superligaen, og han må tage sin del af den dårlige omtale, når det ikke kører for ham eller holdet.

Men kritikken af Sory Kaba i blandt andet de danske medier er ofte fokuseret på forhold, der intet har med spillet på banen at gøre, mener FC Midtjylland-træner Brian Priske, der har fået nok.

»Som sådan affinder vi os alle sammen med kritik, uanset om det er som træner, spiller eller hold. Så fodbold vil altid være subjektivt af en eller anden art. Der vil altid være kritiske røster, og det skal der være plads til. For mig handler det om at få nuanceret tingene lidt. Jeg synes, der har været meget snak om hårfarve, støvler og en ferietur til Dubai. Så bliver det lidt for ensporet ud fra mit synspunkt,« siger Brian Priske under et besøg fra B.T. på træningsbanen i Ikast.

Jeg får det da en smule dårligt af at se kritikken af mig, og det gør lidt ondt Sory Kaba

Han tilføjer:

»Vi kan alle sammen pissegodt lide at blive vurderet på den ene eller anden front, men jeg synes, det er usagligt og hører ingen steder hjemme at kritisere spillere ud fra deres hårfarve i forhold til en faglig kritik. Hans spil på banen har intet at gøre med, hvilke støvler han bruger, eller hvilken hårfarve han har, eller hvor han har været på ferie. Det er ligegyldigt og gavner intet,« pointerer Brian Priske, der første gang luftede sin undren over kritikken af Kaba i fanpodcasten Sort Snak.

Også FCM-stjernen selv har bemærket det særlige fokus, der har været på ham, og Kaba fortæller, at det sommetider påvirker ham.

»Jeg får det da en smule dårligt af at se kritikken af mig, og det gør lidt ondt, men det er normalt. Jeg ser det bare, som om folk vil have endnu mere fra mig. Det giver mig ekstra motivation. Jeg har hele tiden haft støtte fra træneren, og han beder mig om ikke at tage mig af kritikken. Det gør blot ondt, når kritikken handler om, at de ikke kan lide mig,« siger han og fortsætter:

Sory Kaba har scoret otte mål i Superligaen i denne sæson. Foto: Henning Bagger Vis mere Sory Kaba har scoret otte mål i Superligaen i denne sæson. Foto: Henning Bagger

»Folk kan finde på at vurdere mig som fodboldspiller ud fra den måde, jeg er på eller taler eller går, men de kender mig ikke. De skal vurdere mig ud fra mit spil. Når det handler om alt det uden for banen må jeg bare sige, at jeg er ked af pointere det, men det er mit liv, og jeg kan gøre, som jeg vil. Fodbold er en sportsgren med meget mediefokus, og det forstår jeg også godt, men vi er også blot mennesker med følelser. Men ok, du kan ikke få alle til at kunne lide dig,« forklarer Kaba og kommer med en indrømmelse:

»Jeg lavede selvfølgelig den fejl, at jeg tog til Dubai og fik corona, men jeg er ikke den eneste i verden, der har været i dér. Da jeg kom tilbage, måtte jeg være væk fra holdet, og det er jeg selvfølgelig ked af. Selv når jeg gør gode ting, skal der også tales dårligt om mig. Men jeg skulle da have været mere påpasselig i Dubai,« lyder det fra Kaba, som Brian Priske arbejder på at gøre til en mulig Superliga-topscorer.

Sory Kaba farver ofte hår, men det skal hans fodboldspil ikke bedømmes på, siger Priske. Foto: MIGUEL MEDINA Vis mere Sory Kaba farver ofte hår, men det skal hans fodboldspil ikke bedømmes på, siger Priske. Foto: MIGUEL MEDINA

»Min følelse har længe været, at han er på vej og får fyldt nogle ting på. Folk skal også have det in mente, at da vi køber Kaba, er det ikke en færdigudviklet spiller. Han har aldrig scoret flere end 15 mål i sæsonen hverken i Frankrig eller Spanien, så vi vidste, det var en spiller, vi kunne være med til at udvikle, og som vi kunne gøre til en potentiel topscorer i Superligaen, og så vidste vi godt, at det tager tid for ham at tilpasse sig os,« forklarer cheftræneren, mens Kaba selv pointerer, at han inden slutspillet har gang i en bedre sæson i forhold til det første år i Superligaen, hvor han i 30 kampe scorede syv mål.

I denne sæson er det blevet til otte i 18 kampe.

Mål scoret i åbent spil Alhaji Kamara, RFC (136 min/mål)

Sory Kaba, FCM (143 min/mål)

Mikael Uhre, BIF (157 min/mål)

Jesper Lindstrøm, BIF (192 min/mål)

Patrick Mortensen, AGF (209 min/mål)

Anders K. Jacobsen, SJE (288 min/mål)

Jonas Wind, FCK (321 min/mål) Kilde: Superliga.dk

»Jeg forstår godt, at folk vurderer mig ud fra, at jeg er den dyreste spiller her. Som angriber skal man score, og det er jeg helt med på. Men alle angribere har deres momenter, hvor målene strømmer ind. Jeg har allerede nu scoret flere mål end i sidste sæson, og vi har stadig 10 kampe tilbage i Superligaen. Mine tal viser, at jeg scorer på under hvert tredje skud på mål, så jeg er glad,« lyder det fra Sory Kaba, der fraregnet straffespark kun har Alhaji Kamara fra Randers foran sig i scoringseffektivitet.

Kamara har brugt 136 minutter på hvert af sine ni mål, mens Kaba snitter 143 minutter per mål.

Landsholdsspilleren fra Guinea har sin helt egen plan for, hvordan han kommer op på endnu flere kasser.

»Jeg kigger hele tiden på, hvornår vi har straffespark. Jeg er nødt til at give Alexander Scholz nogle penge, for så kan jeg få lov at tage straffespark,« lyder det med højt humør fra det ofte udskældte rekordindkøb.