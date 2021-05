Der var bare én ting, der ikke måtte ske for FC Midtjylland i Brøndby.

Midtjyderne måtte bare ikke tabe, men 3-1 kører de til Herning med, og nu er der bare et enkelt point at give af til de blå-gule i slipstrømmen. Det kunne måske ligne en dejlig gunstig situation for Brøndby sådan at komme fra baghjul uden forventningspresset, men Brian Priske ville ikke bytte.

»Jeg vil rigtig gerne være i mine sko. Jeg er rigtig, rigtig godt tilfreds med, at vi ligger nummer et, når jeg kigger på tabellen – og har et point ned. Der er tre kampe tilbage. Det er jeg selvfølgelig tilfreds med,« siger FC Midtjylland-træneren.

Han har hele tiden udnævnt sit hold til guldfavoritter, og den slipper han ikke nu. Der er tre kampe tilbage, og det bliver et brag af en afslutning på Superligaen. Nu altså bare uden den tryghed, som man måske kunne finde i at være fire point foran efterfølgerne.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

»Om det er et, fire, syv eller ti point, så er der sgu ikke noget, der er trygt i fodbold. Det handler om at gøre tingene færdige og have en vis form for paranoia i det. Så længe der ikke er noget, der er afgjort, skal du være klar og levere. Det havde vi intentionen om i dag – at tage herover for at vinde. Det lykkedes ikke, men vi har heldigvis stadig et enkelt point, så det ligger til, at vi selv kan afgøre det i de sidste tre kampe,« siger Priske.

Han gider heller ikke høre noget tale om de gummiben, som FC Midtjylland for efterhånden en håndfuld år siden blev skudt i skoene at have.

»Jeg synes ikke, at jeg skal stå på mål for noget, der er foregået for fem år siden. Jeg synes, at vi både sidste år og i løbet af sæsonen har vist, at vi har kvaliteterne til det,« siger Priske, der er ligeglad med, hvem der kommer buldrende, og hvem der er favoritter.

»Vi spekulerer ikke på, om vi kommer fra for- eller baghjul. Det handler om at gøre tingene. Vi vil rigtig gerne blive mester. Det er vores altoverskyggende mål. Det handler om at arbejde stenhårdt.«