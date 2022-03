Slutspillet er endnu ikke startet, men mesterskabsbejlerne fra FC Midtjylland er allerede blevet svækket.

For klubbens keeper Elias Olafsson har pådraget sig et brud på armen. Noget, der betyder, han formentlig er uden resten af sæsonen.

Det oplyser den jyske klub på Twitter.

'Elias Olafsson pådrog sig et brud på armen i søndagens kamp mod Silkeborg. Den islandske keeper ventes ude resten af sæsonen,' skriver FC Midtjylland.

Det var fem minutter tilbage, det gik galt for keeperen, der var involveret i et sammenstød, der betød, at han måtte skiftes ud. Efterfølgende gik han med en stor forbinding på armen.

»Det er selvfølgelig utroligt ærgerligt at misse en vigtig periode af sæsonen med en skade. Nu kan jeg ikke gøre andet end at gøre alt for at komme tilbage i en stærkere udgave. Det kommer jeg til arbejde hårdt for, og så vil jeg støtte holdet på den bedste måde udenfor banen,« siger Olafsson til klubbens hjemmeside.

Den 22-årige islænding har vogtet ulveburet i 14 Superligakampe denne sæson, efter det lykkedes ham at slå Jonas Lössl af som førstevalg.

Lössl blev i december lejet ud til Brentford, og derfor var det 37-årige David Ousted, der blev skiftet ind søndag eftermiddag. Midtjyderne har desuden Jared Thompsom og Valdemar Birksø på målmandsposten.

Søndagens kamp endte desuden med en sen og snæver sejr til midtjyderne, da Henrik Dalsgaard sendte bolden i nettet dybt inde i overtiden.