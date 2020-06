Erik Sviatchenko er flyvende for tiden, og sammen med FC Midtjylland trak han tre point og næsten også et mesterskab med hjem fra København.

Efter 2-1-sejren i Telia Parken tog han sig derfor lidt ekstra tid. Som det passer til den reflekterede forsvarer med 11 point ned til FCK og to sejre i tre indbyrdes kampe.

»Det føles utroligt dejligt. Jeg fik sat mig ned efter kampen og nydt øjeblikket lidt længere tid. For det var en vigtig sejr, og det kan man godt fornemme på alle spillerne, at man er lettet og stolt,« siger Erik Sviatchenko.

Han og FC Midtjylland har 11 point ned, og med seks kampe tilbage kan sportschef Svend Graversen godt finde sushi-menuen frem til en snarlig guldbestilling med tofu og hele pivtøjet.

Eller hvad? I Herning holder de stadig lidt igen.

»Vi er også professionelle. Lige nu er vi helt oppe at køre, og i morgen nyder vi det igen, inden vi på tirsdag er klar til at se fremad. Det er et kynisk spil. Man må gerne være stolt i dag, men hurtigst muligt skal vi se videre,« siger Erik Sviatchenko.

FCM-anføreren kan godt se, at guldet nærmer sig. Alligevel venter han med at fejre.

»Matematisk kan det godt lade sig gøre. Men i forståelsen og i forhold til den selvtillid, vi har, må det helst ikke ske. Vi har næste kamp i Farum, og så har vi FCK på hjemmebane. Der kan det allerede være afsluttet.«

»Ellers spiller vi til sidste kamp, og så må vi tage det, når det kommer. Det ligger rigtig godt, og det kan vi alle regne ud. Men det vigtigste er at være ydmyg og have respekt for de andre kampe, vi skal spille,« siger Sviatchenko.