FC Midtjylland er blevet ramt af coronavirus.

Det oplyser klubben i et opslag på Twitter.

'Evander er mandag blevet testet positiv for Covid-19 og er derfor nu i isolation,' skriver klubben om Evander, der senest leverede en stærk præstation mod FCK.

I FC Midtjylland formoder de, at Evander er blevet smittet i forbindelse med nogle fridage under den nuværende landsholdspause og ikke under træning eller lignende med andre holdkammerater.

'Spillere og stab tager de nødvendige forbehold, og vi har iværksat skærpede tiltag. Det betyder blandt andet, at træningen er lukket for fans og medier i de kommende dage,' skriver den midtjyske klub.

Evander, der ikke har udvist symptomer, er nu i isolation.

'Resten af holdet er testet negativ og bliver testet igen inden søndagens kamp mod AGF i 3F Superligaen. Dermed vil alle, der er på eller omkring holdet, have gentagende negative tests før de deltager i kamp,' oplyser FC Midtjylland, der tilføjer, at de på nuværende tidspunkt ikke har flere kommentarer.

Evander er langt fra den eneste, der er blevet ramt i den danske Superliga. Søndag kom det frem, at FC Nordsjælland endnu engang var blevet ramt af virussen.

Denne gang er det Mads Døhr Thychosen, der er testet positiv. For lidt over en uge siden var det målmand Peter Vindahl Jensen samt målmandstræner Pablo Moreno.

Også FCK har været ramt. Fredag kunne klubben meddele, at Jens Stage var blevet testet positiv.

I ugen forinden var det Peter Ankersen og Bryan Oviedo, der var blevet ramt, men de har begge fået grønt lys til at træne med igen.

Den igangværende landsholdspause har også været præget af coronavirus, der virkelig har stjålet overskrifterne. Det skete, da Robert Skov blev testet positiv og sendt hjem fra den danske lejr. Fordi han havde delt en taxa med flere andre spillere, blev de sendt i isolation og gik glip af den første kamp mod Sverige.