37 superligamål og 12 målgivende afleveringer.

Med Emiliano Marcondes får FC Midtjylland en spiller, der har bevist sit værd i Superligaen. Kort inden transfervinduets lukketid blev det officielt, at den tidligere FC Nordsjælland-spiller er tilbage i dansk fodbold, og det henrykker sportschef Svend Graversen.

»Vi er rigtig, rigtig glade for at have den mulighed. Vi ved, at han er en dygtig spiller, det har han vist i Superligaen,« siger han til B.T.

Marcondes kommer på en lejeaftale fra engelske Brentford, der løber året ud. Brentford og FC Midtjylland er søsterklubber, så Marcondes er længe blevet fulgt af FCM, forklarer Svend Graversen.

Men det var først, da midtjyderne solgte Gustav Wikheim for et par dage siden, at der opstod et behov for offensive forstærkninger.

»Dialogen var i gang i et stykke tid. Men det er først, da vi sælger Wikheim, at det her bliver en reel mulighed,« fortæller Svend Graversen, der påpeger, at klubben allerede inden mandag vidste, at Marcondes ville komme til.

Den krølhårede spiller kommer til FC Midtjylland efter 31 kampe for Brentford, uden det er blevet til mål.

»Han har spillet mange kampe for Brentford, men ikke haft kontinuiteten, blandt andet på grund af skader, der har gjort, at han ikke har fået det endelige gennembrud. Det er vi helt sikre på, at vi kan hjælpe ham med. Rammer han det niveau, som vi ved, at han har, så har vi en virkelig dygtig spiller, som kan gøre en stor forskel på vores hold,« siger Svend Graversen.

Emiliano Marcondes var en stor profil, da han forlod Superligaen. Men siden da er karrieren gået lidt i stå. Foto: ADAM HOLT Vis mere Emiliano Marcondes var en stor profil, da han forlod Superligaen. Men siden da er karrieren gået lidt i stå. Foto: ADAM HOLT

Marcondes var en af Superligaens allerstørste profiler, da han skiftede til Brentford for lidt mere end halvandet år siden. Siden da er det ikke gået hans vej, men alligevel har FC Midtjylland store forventninger til offensivspilleren.

»Han er dygtig på den træningskultur og træningsmiljø, som vi værdsætter i FC Midtjylland, så der skal han byde ind. Jeg tror, at han er en af dem, der har selvtrænet allermest. I selve spillet skal han tilføre det, han er allerbedst til. Det er at være afgørende på den sidste tredjedel af banen. Det er vi sikre på, at han kan og bliver. De to parametre er de vigtigste for os,« vurderer Svend Graversen.

Emiliano Marcondes kommer til et hold, der allerede er godt besat på de offensive pladser med spillere som Sory Kaba, Evander og Awer Mabil. Hvor han primært vil blive brugt på banen, vil Svend Graversen ikke ind på.

FC Midtjyllands næste kamp er den 15. september mod Lyngby.