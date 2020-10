De kan ånde lettet op på heden.

FC Midtjyllands anfører, Erik Sviatchenko, bliver ikke solgt inden transfervinduet smækker i ved midnat, erfarer B.T.

Den tyrkiske storklub Trabzonspor har ellers sendt flere bud afsted i de seneste dage på den 29-årige midterforsvarer, som klubben havde udset til at forstærke sit forsvar. Op mod weekenden lød buddet fra tyrkerne på 2,5 millioner euro, hvilket svarer til omkring 18,5 millioner kroner.

Det har dog ikke været nok til at overbevise FCM-ledelsen om at sælge Sviatchenko, som ellers ifølge B.T.s oplysninger var klar på et lukrativt tyrkisk fodboldeventyr med en stor millionhyre til følge på en tre-årig kontrakt.

Foto: VASSIL DONEV

I stedet må midterforsvareren blive på heden og her gøre sig klar til de store Champions League-oplevelser, som venter for FC Midtjylland hen over efteråret, og mere Superliga-bold.

Det ser umiddelbart heller ikke ud til, at Trabzonspor vil komme efter Sviatchenko igen i vinterens transfervindue. Klubben har nemlig netop hentet brasilianske Vito Hugo til at træde ind i forsvaret.

Erik Sviatchenko ønsker ikke at kommentere oplysningerne.

