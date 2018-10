Jess Thorup ligner mere og mere ny træner i den belgiske klub Gent.

I hvert fald erfarer både Ekstra Bladet og TV 2 Sport, at FC Midtjyllands cheftræner lige nu er på vej til Belgien for at forhandle sine personlige vilkår på plads med belgierne.

Overfor TV 2 Sport bekræfter Gents formand, Ivan De Witte, at man allerede er enig med FC Midtjylland om en aftale omkring Jess Thorup.

»Der er interesse fra begge sider. Vi har allerede talt med klubben, og der er mere eller mindre en aftale med FC Midtjylland. Vi skal stadig forhandle med Jess Thorup,« siger Ivan De Witte.

Gent spillerne kan få danske Jess Thorup som ny træner.

Han understreger dog, at Gent ikke er enig med Jess Thorup, og at handlen med den danske træner dermed først kan blive en realitet, hvis parterne kan mødes på det personlige plan.

»I sådan en situation er det altid godt at have nogle muligheder. Det vigtigste er, at vi vælger den rigtige træner til klubben. Indtil videre har vi lavet nogle undersøgelser. Vi synes, at Jess har en rigtig stærk profil, og han er helt sikkert en person, der vil kunne hjælpe os og være vores træner i et par år,« siger Ivan De Witte til TV 2 SPORT.

Jess Thorup vandt i den forgangne sæson Superligaen med FC Midtjylland, og klubben ligger lige nu nummer et i tabellen.

