Jakob Poulsen og Mikkel Duelund roser begge Brøndbys styrke efter 3-2-nederlaget i torsdagens topbrag.

FC Midtjylland vendte nemlig selv fornylig 0-2 til en 3-2-sejr på MCH Arena mod FC København.

»Vi ved, hvor meget det kræver at lave sådan et comeback, så vi skal huske at give Brøndby en stor portion respekt,« sagde Mikkel Duelund og fortsatte:



»Det er utroligt svært at komme tilbage efter at have været bagud med to mål i topkampe som denne, og det er vi bare nødt til at anerkende.«

Netop fordi FCM længe lignede en vinder af guldbraget, så det også ekstra ondt på spillerne, at det endte med et nederlag.

»Det er en rigtig, rigtig dårlig følelse. Vi er enormt skuffede, for jeg synes, vi spiller en fin kamp, og har dem nede i sækken. Men vi mangler lige at snøre den til,« lød det fra Jakob Poulsen.

»Lige nu er vi selvfølgelig ramt på selvtilliden. Det var bestemt ikke, hvad vi troede på inden kampen, men når det lige er glemt, så skal vi nok være klar på søndag.«

FC Midtjylland fik flere store chancer for at lukke kampen, inden Brøndby leverede deres comeback. Ved stillingen 2-1 i anden halvleg havde Midtjylland både et skud på stolpen og på overlæggeren

»Det er utur at vi ikke scorer på dem, og så er vi ikke helt dygtige nok på deres dødbolde. Det er rigtig ærgerligt, fordi vi spillede godt,« siger FCM-anføreren med henvisning til at Brøndby scorede deres mål efter tre dødbolde.

»De pressede højt, men jeg synes ikke de formår at skabe noget. Samtidig har vi nogle fine omstillinger i slutfasen, men vi står tilbage med nul point, så det er selvfølgelig utroligt trist.«

Brøndby distancerer med sejren FCM med tre point inden sæsonens sidste seks runder.



Det er ligeledes tredje gang i sæsonen, at Brøndby slår FCM i Superligaen, hvorfor de indbyrdes opgør har afgørende betydning for den nuværende stilling.

Alligevel giver Mikkel Duelund ikke fortabt i mesterskabskampen.

»Det har været meget tætte kampe, og især denne kamp kunne vi lige så godt have vundet, men Brøndby fører med tre point nu, og derfor er de også mesterskabsfavoritter.«

»Vi har i vores seneste to kampe mod Brøndby vist, at vi i hvert fald ikke er nemme at slå for dem,« siger Duelund.

Noget hans anfører Jakob Poulsen giver ham ret i.

»Så længe det er muligt, så tror vi på det og går efter det. Længere er den ikke. Vi har en stor tro på egne evner, og vi får vist i dag, at vi er berettiget til være der, hvor vi ligger.«

De to hold mødes igen, i hvad der formentlig bliver den afgørende kamp om mesterskabet, den 14. Maj på Brøndby Stadion, og her er Poulsen ikke i tvivl, hvad de kan tage med til det opgør.

»Vi har vist, at vi godt kan styre kampene mod dem, men vi skal lige være lidt skarpere, for det er de. Brøndby skal ikke have mange chancer, før de afgøre det. Men vi har stadig en god tro på, at vi godt kan slå dem, som jeg også synes, vi får vist i dag.«