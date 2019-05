»Jeg har ikke hørt noget som helst. Så det kan jeg ikke forestille mig har noget på sig - overhovedet!«

Sådan lyder afvisningen fra FC MIdtjyllands store backprofil, Marc Dal Hende, som i sidste uge blev nævnt som et hot navn i Brøndby IF.

Han mener, at historien kan være sat i søen for at skabe uro i FCM-lejren frem mod pokalfinalen på torsdag, hvor midtyderne møder netop Brøndby IF i Parken.

Altså et slags modsvar til FCM’s forsøg på at købe Brøndby-profilen Simon Tibbling for nogle transfervinduer siden.

Marc Dal Hende, FC Midtjylland (th) og Robert Skov, FC København i aktion i Superliga kampen mellem FC Midtjylland og FC København på MCH Arena i Herning, 12. maj 2019. . (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Marc Dal Hende, FC Midtjylland (th) og Robert Skov, FC København i aktion i Superliga kampen mellem FC Midtjylland og FC København på MCH Arena i Herning, 12. maj 2019. . (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

»Der var noget med Tibbling sidste år, så det kan godt være, at de synes det sjovt at lave noget op til finalen. Jeg synes bare, det er sjovt med noget lir på. Men igen: fodbold er en mærkelig ting, men jeg kan ikke forestille mig, at jeg skal en tur til Brøndby.«

Men ville Brøndby ikke være et skridt op i forhold til FCM?

»Brøndby er ikke et step up - der skal du nok kigge på resultaterne,« svarer den målfarlige back, som har en drøm om at skifte FCM ud til sommer med en klub i udlandet efter to et halvt succesfulde år i klubben.

»Førsteprioriteten er udlandet. Det er Brøndby jo ikke,« siger Marc Dal Hende, som ifølge B.T.s oplysninger har droppet samarbejdet med sin agent, den tidligere FCK- og landsholdsprofil Niclas Jensen.

Dette bekræfter 28-årige Marc Dal Hende, som altså står uden agent lige nu, efter FCM's 4-0-sejr over FCK søndag aften.

»Jeg håber, at jeg snart skal ud og prøve noget af. Men når det så er sagt, er jeg sindssygt glad for at være i FCM. Så der skal noget godt til, hvis jeg skal væk. Jeg vil ikke selv vurdere, hvilken liga jeg passer til eller er god nok til. Men ej, Premier League bliver det nok ikke til. Jeg er åben for lidt af hvert,« siger FCM-profilen, som dog ikke vil afsløre om, der decideret er en lagt plan i klubben for et salg af ham.

»Det må du spørge Steinlein om,« griner den offensive venstreback med henvisning til FCM’s direktør.

Pokalfinalen mellem Brøndby og FCM spilles på fredag i Parken.