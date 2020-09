FC Midtjylland og Slavia Prag støder tirsdag ind i hinanden i den første af to kampe inden gruppespillet i Champions League.

På den danske midtbane huserer den svenske dynamo Jens-Lys Cajuste, og han var en stor faktor i, at klubben slog Young Boys ud i seneste runde.

Schweizerne var små favoriitter til at gå videre, men blev alligevel slået klart med 3-0. Også tjekkerne spås til på forhånd at trække det længste strå, men det giver Jens-Lys Cajuste ikke meget for.

»Der er altid en god chance for at gå videre, hvis man har en stor tro på sig selv, og det har vi. Jeg tror, at det her opgør bliver spændende helt til det sidste,« siger Jens-Lys Cajuste og tilføjer:

»Slavia Prag er en stor klub, og det bliver selvfølgelig en rigtig hård kamp. Det er op til trænerne, hvad vores gameplan skal være, men vi vil altid jagte sejren, og det kommer vi også til at gøre her. Vi har en god følelse på holdet,« forklarer den unge svensker.

Han blev for to år siden hentet til heden fra Örgryte som et langsigtet projekt, og allerede nu er han en profil for mesterholdet efter et gennembrud i det seneste mesterskabsslutspil.

»Min udvikling er gået frem hele tiden skridt for skridt, og jeg er vokset hele tiden og har lært mange nye ting. Det vigtigste har været, at jeg er blevet ved med at have troen på mig selv. Jeg har arbejdet hårdt hver eneste dag for det her og har altid prøvet at dygtiggøre mig, og så er jeg bare glad for, at jeg har grebet de muligheder, der er kommet til mig,« forklarer den 21-årige midtbanemand, der ikke er i tvivl om, hvad tirsdagens opgave bliver for en størrelse på det personlige plan:

»Det er da den største kamp i min karriere. Det bliver en fed oplevelse, men vi skal have samme tilgang til den, som vi har til alle andre kampe. Vi har en opgave, og det er at vinde samlet,« lyder det fra FC Midtjyllands svenske stortalent.

Kampen i Prag bliver sparket i gang klokken 21.