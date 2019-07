FC Midtjylland-profilen Marc Dal Hende har formentlig spillet sin sidste kamp for klubben.

Det siger han til TV3 Sport.

Til mediet siger venstrebacken, at han står over for et muligt udlandseventyr.

»Jeg har en aftale med FC Midtjylland om, at jeg formodentlig har spillet min sidste kamp for dem,« siger han.

Marc Dal Hende er formentlig fortid i FC Midtjylland. (Arkivfoto). Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Marc Dal Hende var derfor ikke med i FCM-truppen, da FCM fredag aften vandt 1-0 over Esbjerg i sæsonens første kamp i Superligaen.

»Vi kender selvfølgelig den her verden. Og man kan ikke altid regne med noget, så vi skal lige have alting på plads, før jeg melder mig helt ud, siger den målfarlige back.«

Marc Dal Hende træner fortsat med i FC Midtjylland.

Han har ikke planer om at skifte til Sverige eller Norge, men er ellers åben for det meste, når det kommer til udlandet, tilføjer han.

FCM har allerede sikret sig en erstatning til Marc Dal Hende i form af brasilianske Paulinho.

Han er kommet til FCM fra den brasilianske klub Esporte Clube Bahia, og Paulinho har underskrevet en femårig kontrakt med midtjyderne.

Paulinho spillede hele kampen mod Esbjerg.

/ritzau/