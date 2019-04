Forårssolen var på vej ned bag MCH Arena, da FC Midtjylland søndag aften tog imod OB.

Solens skygge malede halvdelen af græstæppet mørkt, mens den anden halvdel lyste op fra aftensolens sidste stråler. Og på mange måder var det et symptomatisk billede for den kamp, der netop skulle spilles.

Få minutter før kampen gik i gang, lød meldingen, at FCK havde besejret Brøndby med 2-1. Forspringet i guldkampen lød nu på otte point i FCK’s favør, og dermed sendte de en gedigen presbold mod Herning.

En sejr og tre point var et krav, hvis mesterskabshåbet fortsat skulle være tændt. Ellers ville FC Midtjylland formentlig blive sendt ud af mørket i kampen om guldet.

Derfor var der lettelse at spore i FCM-lejren, da de 90 minutter senere stod noteret for en 2-0 sejr og tre point på kontoen.

»Det er selvfølgelig en forløsning endelig at få en sejr i slutspillet her. Og det betyder selvfølgelig, at der er det samme antal point imellem os (FCK, red.) endnu«, sagde Kian Hansen efter kampen.

Midtjyderne har med to uafgjorte kampe i streg tabt vigtige point i guldkampen. Og i sidste runde mod Esbjerg måtte de se sejren glippe i dommerens overtid. Men i søndagens 2-0 over sejr over OB var FC Midtjylland i kontrol det meste af kampen.

»Jeg synes, vi spiller en kontrolleret kamp. Vi dummer os ikke, som vi har gjort lidt tidligere. Det skal vi tage med os,« sagde Kian Hansen.

FC Midtjyllands Jakob Poulsen scorede på straffespark i opgøret. Foto: Henning Bagger Vis mere FC Midtjyllands Jakob Poulsen scorede på straffespark i opgøret. Foto: Henning Bagger

Også cheftræner Kenneth Andersen var tilfreds med sit holds præstation efter sejren over OB.

»Vores plan med at komme ud og finde vores udtryk, den slider vi lidt med i starten af kampen. Men hurtigt finder vi ind til det og får sat vores pres rigtig godt. Vi kommer frem til en del standarder og får også spillet os frem til nogle gode muligheder udover målene. Så på den måde er vi rigtig godt tilfredse« sagde Kenneth Andersen.

Selvom FCK med en sejr over Brøndby lagde ekstra pres på midtjyderne op til søndagens kamp mod OB, så var det ikke noget, FCM-truppen selv fulgte særlig meget med i.

»Jeg tjekkede, inden vi gik ud til opvarmning. Der var de foran 2-1,« sagde Kian Hansen og fortalte, at han ikke hørte slutresultatet.

Kenneth Andersen nedtonede også sit mandskabs fokus på FCK og deres resultater.

»Vi har overhovedet ingen fokus på FCK.«

Men det er vel naturligt nok at holde lidt øje med deres resultater?

»Næ. Hvis vi begynder at holde fokus på, hvordan det går FCK, så mister vi fokus på det, vi selv kan og skal gøre noget ved. Så der har vi bare fuld fokus på det,« sagde Kenneth Andersen og understregede, at de fra i morgen af sætter fuld fokus på FCK.

Og det er også med god grund. På torsdag er der nemlig lagt op til det helt store guldbrag, når FC Midtjylland gæster FC København i Parken.

»Vi skal op og yde en præstation, ligesom vi har gjort her, og ligesom sidste gang vi var i Parken. Så der skal meget til, men det har vi også,« sagde Kenneth Andersen.

Også Kian Hansen ser frem til det vigtige opgør mod FCK.

»Den glæder vi os til. Det er altid fedt at spille i Parken, og det er et topbrag den her gang, Jeg håber, der kommer mange fans, og at vi kan levere en god præstation og forhåbentlig tage de tre point, så vi skaber lidt spænding igen.«