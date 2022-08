Lyt til artiklen

»Jeg har aldrig set noget lignende. Det var farligt for spillerne at være på den bane.«

Ord man ikke synderligt ofte hører om fodboldbanerne i Superligaen, men det var, hvad AGF-træner Uwe Rösler sagde om den bane, som storklubben FC Midtjylland præsenterede i lørdagens kamp mellem de to jyske klubber.

Klubben i det midtjyske havde op til kampen fået lagt nyt græstæppe efter VM i ridesport på MCH Arena. Men græsset havde slet ikke sat sig, så det medførte store huller og buler i græstæppet, der løftede sig adskillige gange og gav både farlige og komiske scener - som du kan se i videoen herover.

En stor farce, der fik masser af kritik af aktører og fans, og efter kampen erkender FCM-sportschef, Svend Graversen, at banen slet ikke var god nok til at spille Superliga på.

»Vi er ærgerlige og irriterede over, at vi skulle præsentere sådan et produkt på sådan en bane her. Det er ikke produktet værdigt - det ved vi godt, det kunne vi se og det kunne alle se,« siger FCM-chefen til Discovery.

Nu venter et arbejde med at finde ud af, hvorfor banen ikke har sat sig nok.

»Vi skal ind at finde ud af, hvad der er gået galt. Jeg tror, at dem, der har anlagt banen, er lige så irriterede som os, så vi må finde ud af, hvad der er op og ned, og så skal vi være klar til næste kamp.«

»Hvis jeg kunne give et svar, så havde vi rettet op på det noget før. Men det kan jeg ikke. Vi var helt sikre på, at den var god nok.«

FCM-sportschefen fortæller videre, at man nu må analysere på, om man har været for ambitiøse med planlægningen af VM i ridesport på MCH Arena, der blandt andet også betød, at FCM måtte spille Champions League-kvalifikation i Randers.

Det uværdige græstæppe var ikke det eneste, som irriterede FCM i lørdagens opgør, da AGF vandt opgøret med 2-0.