FC Midtjylland tog et stort skridt væk fra guldkonkurrenterne, da de glubske ulve så deres snit til at spise de københavnske gæster.

Det blev til en 4-1-sejr, som sender FC København til tælling med syv points forskel, og inde på banen kunne midtjydernes anfører mærke, hvordan han selv og holdkammeraterne var et godt stykke bedre end de forsvarende mestre.

»Vi spiller til vores fordel. Vi er et tempohold. Vi har spillere, som er gode i genpres. Jeg ved ikke, hvor mange bolde vi erobrer, hvor de går helt i panik. De vidste ikke, hvad de skulle gøre,« siger Erik Sviatchenko og banker endnu mere til den.

»Det er en fed fornemmelse at stå med her bagefter, hvor vi har lavet en så helstøbt indsats med flere mål. Det eneste, man kan sætte en finger på, er, at de scorer et enkelt mål. Det havde de ikke fortjent.«

Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Foto: Jens Nørgaard Larsen

Erik Sviatchenko styrede bagtroppen, Evander hyggede sig på midten og Sory Kaba bed fra sig på toppen. Det kunne FC København ikke stille meget op imod, når samtlige andre midtjyderne konstant var over gæsterne.

Nu er der forskel. En markant en. Syv point kan FC Midtjylland gå på landsholdspause med, og de point gør allerede efter 16 kampe så stor en forskel, at Erik Sviatchenko begynder at dufte den søde duft i den kølige efterårsluft.

»Det betyder utroligt meget at have en fordel i de næste kampe. Så mange kampe er der heller ikke tilbage. Vi skal dumme os rigtig, rigtig meget, og det kan godt ske, men jeg synes, at vi viser en soliditet. Vi er bare svære at slå.«

»Det skal være vores egne fejl, der gør, hvis vi ikke vinder fodboldkampe. Og så skal de steppe op. Nu skal de vinde en del kampe for at indhente os, men det er første skridt på vejen, og der er stadig nogle skridt endnu,« siger FCM-anføreren.

Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Foto: Jens Nørgaard Larsen

Han har nu et i et godt stykke tid styret ulveflokken fra banen, mens han udenfor har haft Brian Priske som leder. En mand, der dog indtil videre kun er på en midlertidig aftale indtil nytår.

Men står det til Erik Sviatchenko, så kan Claus Steinlein, Rasmus Ankersen, Svend Graversen - og hvem der ellers har noget at skulle have sagt i det midtjyske - godt finde kuglepenne frem.

»Han skal bare ansættes permanent. Den er ikke så meget længere. Vi har det sindssygt godt sammen som trup, og han fylder utroligt meget som træner. Det er mega meget kredit til Brian og resten af teamet. De gør alle en kæmpe forskel for os i dagligdagen.«

»Det er et ungt team, som virkelig kan godt sammen. Det smitter af på os, og vi smitter af på dem. Jeg tror også, at vi på trænerfronten har noget kådhed. Han skal bare have en god kontrakt, og så signerer han forhåbentligt,« slutter Erik Sviatchenko.