FC Barcelona, Real Madrid, Olympique Lyon, FC Porto ... og FC Midtjylland.

Det er fint selskab, som de danske mestres U19-mandskab har spillet sig ind i med dagens små-sensationelle 3-1-sejr over mægtige Manchester United i 1/8-finalen i Uefa Youth League.

»Jeg er sindssygt stolt over drengene, men også over trænerne og hele staben omkring holdet. Alle var samlet nede i omklædningsrummet efter kampen, hvor også forældre og ledere i hele klubben var med til at juble over sejren,« lyder det fra en jublende lykkelig Claus Steinlein, som siger, at ambitionen nu er at vinde ungdomsholdenes svar på Champions League.

»Nu skal vi til Porto næste gang, og vi er kun tre kampe fra at kunne vinde trofæet. Når man kan slå de hold, vi har slået nu, som vi spiller fuldstændig lige op med, så viser det vores klasse. Manchester United er et af de største ungdomshold i Europa, som vi lige har slået ud, så det er tegn på, at det er der, vi selv hører til,« siger FCM-direktøren.

3-1-sejren til de unge FCM-ulve på et velbesøgt MCH Arena - over 6000 var på plads til braget mod Uniteds talenter - var ganske fortjent, mener Steinlein, og kom efter blandt andet to scoringer fra det 17-årige offensivtalent Gustav Isaksen. Se målene i videoen herover

»Vores målmand har ikke en redning, for de har ikke nogle skud på mål ud over straffesparket. I starten spillede vi ikke så frigjort, men til sidst i kampen spillede drengene fremragende. Når man tænker på, at vi har tre U17-spillere på banen, og tænker på, hvilke budgetter, de opererer med, og at de har to spillere med, som lige var med i Champions League i sidste uge, så er man pissestolt, og det giver håb for fremtiden.«

Manchester United stillede til start måde både Tahith Chong og Mason Greenwood, som var med til at skabe sensationen i Paris, hvor et skadesplaget United-mandskab sendte Paris Saint-Germain ud af de voksnes Champions League.

Sejren er et stort rygstød for den ambitiøse Herning-klub, som har talentudvikling som et stort indsatsområde.

»Det giver håb og tro på, at mange af de her spillere kommer til at spille Superliga for FC Midtjylland eller kommer til udlandet. Det har de potentiale til. Vi har haft rigtig mange kuld i FCM, som har vundet store internationale turneringer. Men det her er et guldkuld, som vi også har haft nogle gange før,« siger Steinlein.

Han hæfter sig ved, at FCM er ubesjrede mod United på eget græs. I 2016 vandt førsteholdet 2-1 i Europa League mod Premier League-verdensstjernerne.

»Det er jo flot at have slået United to gange. Begge var det faktisk fortjent, at vi vandt. Det er jeg stolt over. I dag var det ikke noget med, at vi havde en målmand, der tog alt, og de ramte træværket fem gange. Det var en fortjent sejr. Det gør mig tryg, og giver mig troen på, at vi gør det rigtige,« siger Steinlein.

Få herunder et overblik over, hvem der er den nye Viktor Fischer, Pione Sisto eller Simon Kjær - altså de største talenter i det seneste ulve-kuld, de kommende profiler, som vi - måske - i en nær fremtid vil opleve i Superligaen eller sågar i større ligaer og på landsholdet.

Brasilianske Patrick er med mod Manchester United.

Nikolas Dyhr, venstre back, 18 år

En omskolet angriber, som huserer på ventre back. Har store offensive kvaliteter, men bygger på defensivt med stor vilje. Var med FCM's førsteholdstrup på træningslejr i Dubai i januar.

Japhet Sery, midterforsvar, 18 år

Fysisk stærk, kontant og aggressiv midterforsvarer med 'international hårdhed', som er dygtig til at læse spillet. Holdets anfører. Har københavnske rødder. Fast U19-landsholdsspiller.

Patrick, midterforsvar, 19 år

En af to nye brasilianske talenter, som under stor bevågenhed landede i Herning i januars transfervindue. Lejet i storklubben Flamengo. Træner med Superliga-truppen.

Oliver Olsen, højre back, 18 år

En solid højre back, som også kan spille i højresiden i et tremandsforsvar. Hentet i Esbjerg fB for et år siden. Træner allerede fast med Superliga-truppen. U19-landsholdsspiller.

Nicolas Madsen, midtbane, 18 år

Stærk central midtbanespiller. Boldsikker og fysisk stærk. Kan spille begge veje. Er god med bolden og en stærk pasningsspiller. Træner med Superliga-truppen. U19-landsholdsspiller. To mål mod United.

Oliver Sørensen, midtbane, 17 år

Er faktisk kun U17-spiller, som lige er fyldt 17 år, men starter inde på holdet på den centrale midtbane, hvor han kæmper mod spillere, som er op til tre år ældre end ham. Dynamisk og hurtig.

Gustav Isaksen, angreb, 17 år

Er førsteårs-U19-spiller. Teknisk venstrebenet spiller på højrekant med lavt tyngdepunkt, hurtige vendinger og skarpe driblinger. Kan sammenlignes med Arjen Robben som type.

Casper Tengstedt, angreb, 18 år

Stærk fysik, god på hovedet og dygtig til at holde på bolden. En målfarlig og snu spiller med en stærk vilje. Har udgangspunkt i højre angrebsside. Topscorer i Uefa Youth League.

Jibril Antala Abubakar, angreb, 19 år

Fysisk stærk, nigeriansk central-angriber. Minder på mange måder om Paul Onuachu, er dog knap så stor, men til gengæld med en bedre teknik og boldomgang. Mangler lidt på målfronten.