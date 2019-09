FC Midtjylland tog søndag afsked med profilen Gustav Wikheim, der er blevet solgt til saudiarabisk fodbold.

Nordmanden blev i startopstillingen mod Brøndby afløst af Mikael Anderson, men står det til ledelsen hos Ulvene, kommer der gerne en direkte afløser ind for Wikheim, og sportschef Svend Graversen slår fast, at der er nok penge til at hente en god spiller.

Problemet er at finde kvalitet. Det siger han til B.T.

»Hvis vi finder ham, der kan gå ind og højne vores niveau i startelleveren, så tager vi ham. Men det er svært, for vi har et højt niveau allerede, og vi har én dag til at gøre det, så det bliver ikke nemt,« siger han og tilføjer:

»Men finder vi ham, så tager vi ham.«

»Jo tættere, vi kommer på deadline, kan vi strege flere spillere ud på vores skyggeliste, for vi nærmer os lukningen, men vi arbejder benhårdt på at se, om vi kan forstærke os.«

»Vi har også mange unge spillere, som gør det rigtig godt. Det er ikke pengene, som er et problem,« tilføjer han og udelukker, at en ny spiller er tæt på at blive præsenteret hos Superligaens førerhold.

»Nej, jeg er ikke i dialog med nogen.«