Banen var helt til hest.

Det var alle, der kom i nærheden af MCH Arenas græstæppe lørdag aften, vist enige om, efter FC Midtjylland havde udlånt plænen til VM i ridesport.

Kritikken fortsatte hele weekenden, hvor fodboldekspert Per Frimann i 'Onside' søndag aften rundede af og kaldte det en »katastrofe«. Hans makker Kenneth Emil Petersen supplerede ved at kalde det »pissefarligt« at spille der.

Hos Spillerforeningen er spillernes sikkerhed i højsæde, og de var ikke glade for at se scenerne, der udspillede sig på det flagrende rullegræs.

»Klubben har været ude at undskylde for, hvordan banen så ud. Det er klart, at fra spillernes organ synes vi heller ikke, at man skal spille på en bane i sådan en forfatning. Planlægningen har ikke været helt god i forhold til, at man skulle spille på banen så tæt på efter det VM i dressur, der har været. Det er klart,« lyder det fra Michael Sahl, der er direktør i Spillerforeningen.

»Vi kan se, at FC Midtjylland er helt enige i det. Det skal selvfølgelig ikke være sådan, at det er farligt at spille på de her baner. Det er egentlig bundlinjen for os. Det giver sig selv.«

»Det må på ingen måde være farligt for spillerne at spille. Nogle steder på banen så det virkelig ikke godt ud.«

FCM undskylder, men er det for nemt for klubberne at stille dårlige baner til rådighed?

»Lad mig sige det sådan, at jeg ikke tror, at FCM er tjent med at lave en dårlig bane. De vil gerne spille god fodbold og tilbyde gode baner til deres spillere. Der har været noget logistik her, der har gjort, at græsset ikke har nået at sætte sig efter arrangementet. Måske det havde været bedre med en udekamp, så græsset havde nået at sætte sig.«

»Men det er jo ikke sådan, at vi på nogen måde mistænker nogen her i Midtjylland for bevidst at stille en dårlig bane til rådighed. Det vil jeg gerne afvise.«

FC Midtjylland arbejder lige nu på højtryk for at finde løsninger.

»Herning Kommune havde allieret sig med de bedste eksperter i Europa. Det var tydeligt for enhver, at løsningen ikke var optimal. Vi arbejder hurtigt og effektivt for at finde forklaringen og ikke mindst en løsning frem mod den næste hjemmekamp,« lyder det mandag fra FCM.

Den nye dato, hvor alles øjne igen vil være rettet mod den lige nu mest omtalte bane i landet, er 4. september, hvor AaB kommer forbi.