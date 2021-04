Det tog længere tid, end det plejer, før der kom nogen repræsentanter fra FC Midtjylland ud til pressen efter det svidende nederlag på 2-3 til FC Nordsjælland.

Men så kom han også, cheftræner Brian Priske, der må sande, at resultatet gør, at guldkampen er åbnet på vid gab med kun et point ned til Brøndby.

»I dag skal gøre ondt. Det var ikke godt nok. Det var ok hen ad vejen, men i sidste ende er det ikke godt, når du hedder FC Midtjylland og spiller for mesterskabet. Så må du ikke lade sådan noget som det her ske,« siger Priske oven på en kamp, hvor FC Midtjylland kort inde i anden halvleg kom foran 2-1, men smed det hele på gulvet.

Værterne tillod sig sågar at brænde et straffespark.

Brian Priske måtte sande, at Nordsjælland igen løb med alle tre point mod førerholdet. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Brian Priske måtte sande, at Nordsjælland igen løb med alle tre point mod førerholdet. Foto: Mads Claus Rasmussen

Netop FC Nordsjælland mødte i kampen forinden førerholdet fra Brøndby, og her blev det til et klart nederlag på 0-3 til det blågule mandskab, men deres cheftræner Flemming Pedersen så ud over de to kampe og fortalte her mandag aften, at han stadig er af den overbevisning, at FC Midtjylland vinder mesterskabet.

Det kan Priske imidlertid ikke bruge til en fløjtende fis.

»Jeg er pisse ligeglad med, hvad folk synes, og hvem de gætter på. Det rager mig en høstblomst. Jeg kan virkelig ikke bruge et eneste sekund på det. Vi jagter det mesterskab, og vi vil gerne vinde det, men vi skal sgu også gøre det. Længere er den sådan set ikke,« siger han og tilføjer:

»Selvfølgelig er vi stadig favoritter, og heldigvis ligger det stadig i vores hænder,« pointerer han og slår fast, at der ikke er plads til mange flere smuttere som den på Right to Dream Park på en aften, hvor han det gik stærkt.

»Der var mange beslutninger, fra mig selv inklusiv, som vi gerne ville have gjort anderledes. Hvad enten det var på banen eller uden for. Når man ikke træffer de rigtige valg, kan det ende som i dag, at man taber 2-3 her. Kredit til Nordsjælland, som viser kvaliteten, alle ved, de har, men jeg føler, at vi selv smider det over i hænderne på dem. Vi er foran 2-1, men har en fandens masse boldtab, som giver dem omstillinger, vi er tæt på at få rødt kort, vi laver to straffespark. Det må du ikke gøre mod sådan et godt hold som deres,« lyder det fra Priske, som med det røde hentydede til Alexander Scholz, der med et gult kort i rygsækken kom alt for sent på Kamaldeen Sulemana.

Scholz forstod heller ikke, hvorfor FC Midtjylland tabte føringen.

»Vi kontrollerer slet ikke kampen, som vi vil. Jeg ved ikke, om det er oppe i hovederne, at det går galt. Generelt var præstationen ikke til tre point, men når vi nu havde muligheden og var foran, så ærgrer det os, at vi taber kampen,« forklarer han, inden han påpeger, at han nu stadig vil være i Midtjyllands position frem for Brøndbys inden de resterende fem runder.

»Jeg vil hellere være foran, fordi der så trods alt er 'råd til at lave fejl', som vi gjorde i dag. Men det er klart, at for fem runder siden lå de foran os, og der kunne vi lugte blod, og det kan nå at ændre sig mange gange. Det er fint, at der er lidt spænding til Fodbolddanmark,« bemærker han.

FC Midtjylland skal også en tur til Brøndby i de resterende fem runder.