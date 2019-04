FC Midtjylland fik tre vigtige point i kampen om guldet, da de hjemme i Herning besejrede OB med 2-0.

Søndagens opgør var på mange måder en uskøn affære med mange spilstop og dødbolde.

Men FC Midtjylland fik kontrol over kampen, efter de i første halvleg kom foran 1-0 på straffespark, og derefter havde de godt styr på fynboerne, som savnede deres topscorer.

Her er, hvad vi lærte af kampen.

Topscorerne var savnet

Både FC Midtjylland og OB måtte undvære deres topscorer i søndagens opgør på MCH Arena. Paul Onuachu sad ude med karantæne for midtjyderne, og det samme gjorde OB’s Bashkim Kadrii. Og begge angribere var savnet denne søndag aften.

Kenneth Andersen havde sat Mayron George på toppen i Onuachus fravær, og her savnede FC Midtjyllands offensiv den høje nigerianers spilforståelse og skarphed foran mål. George fik dog tilkæmpet sig et straffespark, men gjorde ellers ikke det store væsen af sig.

I den anden ende måtte OB kigge langt efter Kadriis farlige dybdeløb, som ikke ligefrem er spidskompetencen hos Nicklas Helenius, som erstattede topscoren. Det gjorde OB’s offensiv stationært og nemt at kontrollere for det midtjyske forsvar. Og så manglede fynboerne også Kadriis målnæse i en kamp, hvor OB tegnede sig for få chancer og ingen scoringer.

Poulsen må dele sine dødbolde

Mange Superliga-spillere kigger misundeligt på Jakob Poulsens højre fod. Og med god grund. Den har leveret utallige mål og assist i tidens løb, og derfor har Poulsen ikke overraskende været FC Midtjyllands faste dødboldsekspert de seneste sæsoner. Men nu ser det ud til, at 35-årige Poulsen må dele sine frispark og hjørnespark med Rafal Kurzawa.

Den polske venstreback stod således for flere hjørnespark og frispark i søndagens kamp mod OB. Og det gjorde han godt. Flere gange blev det farligt, da Kurzawa sendte bolden ind over fra både frispark og hjørnespark, og det tilføjer blot ekstra gift til midtjydernes farlige dødbolde, at de nu også kan sende dem ind med venstreben.

OB fik ikke nedbrudt Herning-kompleks

Otte kampe, otte nederlag. Det var OB’s statistik på MCH Arena før søndagens opgør ude mod FC Midtjylland. Og heller ikke i det niende opgør lykkedes det for OB at vinde i Herning.

Cheftræner Jakob Michelsen forsøgte ellers at ændre på tingenes tilstand efter en lille times spil, da han skiftede system til 4-4-2. Det fik dog den konsekvens, at OB’s to farlige wingbacks, Ryan Laursen og Jacob Barrett Laursen, blev rykket længere tilbage på banen.

Og de to Laursen-projektiler, som har været en vigtig nøgle for OB’s offensiv i denne sæson, led under den taktiske beslutning. Det samme gjorde OB’s spil generelt, og fynboerne må erkende, at de bare har svært ved at nedbryde deres Herning-kompleks.