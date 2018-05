Et fem points forspring formøblet i guldkampens sidste to spillerunder.

Det er den barske virkeligheden for Brøndby IF, som måtte se FC Midtjylland overhale dem i den vilde guldduel i den sæson i Superligaen.

FCM-profilerne Erik Sviatchenko og Marc Dal Hende siger, at de føler med Brøndby-spillerne, som de ellers gennem det meste af sæson har duelleret mod om det danske mesterskab:

»Jeg føler hundrede procent med Brøndby. De har haft en fantastisk sæson. Men i denne sportsverden er der kun en vinder. Jeg er glad for, at vi har haft denne duel. For uden dem, ville vi ikke have haft så mange point. Vi har presset hinanden. Det er jeg stolt over,« siger FCM-topscorer Marc Dal Hende.

Forsvarsstyrmand Erik Sviatchenko har også sympati for sine gul-blå konkurrenter, men mener som sin holdkammerat også, at det er name of the game, at der er vindere og tabere – nogen større end andre dog:

»Sådan er det jo. Der er jo nogen, der skal være den helt store taber. I denne sæson blev taberen bare en ekstra stor taber. For det er hårdt, når man mister det på den måde, Brøndby gør det. Det må have gjort ondt.«

»Så selvfølgelig føler man med Brøndby, men et eller andet sted er det fuldstændig ligegyldigt. Vi har guldmedaljerne om halsen. Og det er det vigtigste og største i fodbldspilleres karriere at vinde titler. Og det gjorde vi i denne sæson. Vi stod distancen. Vi vidste, hvornår vi skulle slå til. Det er helt vanvittigt med det comeback,« siger Sviatchenko, som sender roser afsted til sølvvinderne fra Brøndby, som to runder før sæsonen stod stærkt til at vinde guldet - men smed det hele på gulvet i Horsens:

»Men de har også gjort det fantasisk. De har været med til at løfte Superligaen sammen med os. Vi har været eksponenter for, at Superligaen har leveret på et højt niveau rent spændingsmæssigt.«