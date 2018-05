FC Midtjyllands bestyrelsesformand Rasmus Ankersen lover dagen efter DM-guldet kom i hus, at der kommer nye profiler til FC Midtjylland, som i den kommende sæson skal kæmpe med i Europa samtidig med, at guldambitionerne er intakte.

Hvilken betydning har dette mesterskab for klubben i forhold til 2015-guldet?

»Det første mesterskab betyder nok mest for klubben, for da var det første gang. Men vi er superstolte over dette. Denne gang har det været en thriller, hvor det er kommet helt uventet. Så det er euforisk. For et års tid siden blev vi nummer fire i Superligaen og mange stillede spørgsmål ved vores måde at gøre tingene på. Men vi har holdt fast i vores koncept. Det er jeg glad for, at vi kan høste frugterne af nu.«

Hvor ser du FCM i forhold til FC København og Brøndby IF?

»Det er fire år side, at Matthew Benham kom ind i klubben. Siden da har vi vundet lige så mange mesterskaber som FCK. Det beviser, at vi ikke er et hold, der bare popper op en gang hvert syvende år, når vi lige har et kuld, som rammer den rigtige form. Man kan regne med os i toppen. Lur mig om ikke også, vi har muligheden for at vinde guldet næste år.«

Kan du siger noget, om transferplanerne her til sommer?

»Når man både har slået transfrrekord og pointrekord og bliver dansk mester - og samtidig gør det med mange akademispillere på holdet, så er det klart, at vi nu tænker på, hvordan vi kan bygge videre på det momentum. Vi ved, at det er hårdt at spille de her kvalkampe til Europa samtidig med, at Superligaen går i gang, så det skal vi ruste os til bedst mligt. Det har vi arbejde på i et stykke tid. Det er derfor, vi regner med at kunne præsentere én eller to store transfernyheder her sidst på ugen.«

Kan du sige noget om de spillere, du venter kommer til klubben?

»Jeg vil ikke sige noget om navne. Men vi offentliggører et til to navne i slutningen af ugen.«

Til store beløb?

»Det er profiler.«

Som fodbolddanmark kender?

»Nu må vi se.«

Hvor meget betyder det i forhold til hvor meget, I vil bruge på at købe nye spillere, at I med guldet har mulighed for at komme ind i Champions League?

»Ingenting. Det, at vinde guld i forhold til sølv, giver lidt flere penge. Men det er ikke umiddelbart noget, som gør en verden til forskel økonomisk set. Vi kan ikke planglægge vores transfers og strategi efter, om Finnbogason scorer i det 96. minut eller ej. Vi har en kurs som klub, som vi følger. Efter at strukturen er blevet lavet om i forhold til at komme i Champions League, så er det svært. Men vi giver det et shot.«