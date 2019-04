De føler sig latterliggjort.

Sådan beskriver FC Midtjylland en video, som Canal 9 lørdag klokken 9 smed op på deres Facebook-side.

I videoen kunne man se tre FCK-fans kommentere på et afsnit af programmet 'FC Midtjylland – oprøret fra Heden', hvor Canal 9 går tæt på den midtjyske klub.

Men klippet, der varer cirka fem minutter, faldt ikke i god jord hos FC Midtjylland. Halvanden time senere var den fjernet.

Foto: Screenshot: FC Midtjylland - 'Oprøret fra Heden', Eurosport Vis mere Foto: Screenshot: FC Midtjylland - 'Oprøret fra Heden', Eurosport

'Vi har set videoen, som vi fandt uden balance og nuance, og vi følte, at FC Midtjylland blev latterliggjort. Det gjorde vi opmærksom på,' skriver presserådgiver, Flemming Linnebjerg, i en sms til B.T og fortsætter:

'Selvfølgelig har vi ingen indflydelse på Canal 9's redaktionelle linje, og vi har på intet tidspunkt krævet den pågældende video fjernet.'

Canal 9 laver i øjeblikket en minidokumentarserie om FC Midtjylland, hvor tv-stationen følger midtjydernes jagt på guldet. En jagt, som nu må siges at lakke mod enden.

Og det er FC København, som nok ender med guldet, hvorfor tre fans af den københavnske klub altså fik lov at kommentere på afsnittet med midtjyderne. Det blev ikke så godt modtaget i FC Midtjylland, og efter midtjydernes kontakt til Canal 9 blev videoen altså fjernet.

Foto: Screenshot: FC Midtjylland - 'Oprøret fra Heden', Eurosport Vis mere Foto: Screenshot: FC Midtjylland - 'Oprøret fra Heden', Eurosport

Hvorfor fjernede I videoen?

»Det gjorde vi, fordi den video er sluppet igennem vores redaktionelle kontrolsystem. Og den fremstår for ubalanceret og unuanceret og også ude af kontekst med de ting, vi har lavet omkring vores dokumentar med Midtjylland. Og så blev vi gjort opmærksom på af Midtjylland, at de synes, det var unuanceret og uafbalanceret. Jeg havde ikke set videoen før, men ansvaret ligger hos mig, og derfor traf jeg beslutningen om, at vi tog den af. Men det var ikke Midtjylland, der krævede, at den blev taget af. Det er ikke tilfældet på nogen måde. Den vurdering af videoen, som vi skulle have haft inden, den lavede vi så efter, og det førte til, at vi pillede den af,« siger Christian Thye-Petersen, der er ledende redaktionschef på Discovery Sport.

Kan du forstå, at FC Midtjylland følte sig latterliggjort?

»Jeg synes ikke, den rammer vores balance, og det vi vil med det. Og den holdning ville jeg også have haft, inden den blev lagt ud og også inden, at Midtjylland henvender sig. Men nu bliver forløbet sådan her, og nu har den ligget derude i halvanden time, og så traf jeg en beslutning om at pille den af.«

Tror du, det var noget, I havde gjort, hvis I ikke var blevet gjort opmærksom på det?

»Midtjylland er jo parten i den her sag, og du fanger mig jo lidt med det, fordi det er et hypotetisk spørgsmål. Hvis jeg havde set den inden, så havde jeg pillet den af, og nu bliver jeg så gjort opmærksom på den af Midtjylland, og hvad de synes, og der må jeg sige, at den rammer ikke vores linje. Jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at videoen ender med at komme ud inden, men beslutningen havde været den samme både før og efter.«

Selv om FC Midtjylland afviser det, så kan det jo godt ligne, at de har haft indflydelse på den redaktionelle linje. Synes du, at I har gjort det rigtige?

»Jeg må sige, at det har de ikke. Det kan jeg 100 procent afvise. Men det er klart, at når vi bliver gjort opmærksom på det, så bliver vi nødt til at forholde os til det. Og jeg kommer så først til at forholde mig til det på det tidspunkt og ikke før, og så skal jeg naturligvis forklare det over for dig.«

Betyder det her, at andre klubber vil kunne få fjernet noget materiale hos jer, hvis der er noget, de er utilfredse med? Vil I også lytte til det?

»Nej, det vil jeg i al stilfærdighed have lov til klart at afvise.«

Når vi snakker journalistikkens ABC, så skal man normalt altid lade tingene blive derude. Er det godt nok, at I fjerner den? Kunne I ikke have gjort noget andet?

»Fejlen består i, at vi skulle have gjort det inden. Nu er der en konkret situation at forholde os til, men vi fangede det ikke inden, og så må man forholde sig til den her situation. Det er mit ansvar, og så har jeg truffet den beslutning. Og ville jeg helst have været fri for det her forløb? Ja, det ville jeg,« siger Christian Thy-Petersen og svarer videre.

FC Midtjyllands Frank Onyeka har scoret til 2-0 i Superligakampen FC Midtjylland mod OB på MCH-Arena i Herning, 14. april 2019.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere FC Midtjyllands Frank Onyeka har scoret til 2-0 i Superligakampen FC Midtjylland mod OB på MCH-Arena i Herning, 14. april 2019.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Var du bange for, at hvis I ikke havde gjort det – selvom Midtjylland ikke har krævet det – at det måske kunne ødelægge noget af jeres forhold til FC Midtjylland?

»Det kan jeg ikke sige. Det må du spørge FC Midtjylland om. Det, jeg kan sige, er, at vi gerne vil behandle alle ordentligt, og vi synes ikke, at vi rammer balancen i det her, og det er sådan, det er. Og så er forløbet, som det er.«

Det første tip, vi fik i forhold til den her sag, gik på, at FC Midtjylland skulle have krævet, at I fjernede den, og hvis I ikke gjorde det, ville de stoppe samarbejdet, og I ville ikke kunne få lov til at vise tredje afsnit. Er det rigtigt?

»Det må jeg blankt afvise. Det er simpelthen ikke rigtigt.«

Er der noget i jeres aftale med FC Midtjylland, der gør, at de har indflydelse på, hvad I viser i jeres dokumentarer?

»FCM har ingen redigeringsret over det, vi laver. Der er nogle aftaler om, hvor meget vi kan være i omklædningsrummet, og så har FCM ønsket at tage hensyn til Kenneth Andersen i forhold til, hvor meget han er med, da han er ny træner i klubben. Det er det, der ligger i aftalen.«